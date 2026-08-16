Alertan a mujeres mexicanas de 18 a 65 años por falso bono de 2,850 pesos en agosto 2026: esto es lo que JAMÁS debes hacer

La Secretaría del Bienestar lanzó una alerta urgente para desbaratar una nueva modalidad de estafa dirigida a mexicanas de 18 a 65 años que promete un “Bono Mujer” de 2,850 pesos en agosto de 2026.

La institución confirmó que el portal apócrifo busca robar datos personales y recordó que ningún programa social oficial exige datos sensibles en enlaces sospechosos. La dependencia federal enfatizó que nunca hay que ingresar información bancaria, números de tarjeta, NIP, documentos oficiales o contraseñas en sitios de origen desconocido o compartidos mediante cadenas de mensajería

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¿Cómo es la modalidad de estafa que promete un bono de 2,850 pesos a mujeres de 18 a 65 años?

La Secretaría del Bienestar detectó la difusión de una campaña engañosa que utiliza imágenes institucionales para promocionar un supuesto beneficio económico denominado “Bono Mujer”. Los ciberdelincuentes operan mediante la distribución de un enlace apócrifo fuera de los dominios gubernamentales autorizados para capturar información confidencial de las víctimas:

Anzuelo en redes: promesa de un registro en línea para recibir 2,850 pesos durante agosto de 2026 sin salir del hogar.

promesa de un registro en línea para recibir 2,850 pesos durante agosto de 2026 sin salir del hogar. Sitio apócrifo: redirección a la plataforma no gubernamental gob.mx.bonomujercb.com que suplanta la imagen institucional.

redirección a la plataforma no gubernamental gob.mx.bonomujercb.com que suplanta la imagen institucional. Robo de identidad: solicitud fraudulenta de contraseñas, claves bancarias y archivos personales para cometer estafas.

🚨 ¡Alerta!

Circula una página falsa que ofrece un supuesto beneficio llamado “Mujeres con Bienestar” para mujeres de 18 a 65 años.



La Secretaría de Bienestar informa que no existe un programa con esas características. pic.twitter.com/uNcHKE7EG3 — Bienestar (@bienestarmx) August 8, 2026

¿Cuáles son las vías oficiales para consultar los programas de la Secretaría del Bienestar y evitar fraudes?

El Gobierno de México aclaró que el programa “Bono Mujer” es inexistente. La iniciativa oficial activa en el país es la Pensión Mujeres Bienestar, focalizada exclusivamente en mexicanas de 60 a 64 años, cuya incorporación se gestiona de manera presencial y sin intermediarios en los módulos de atención.

Las pautas de seguridad fijadas por las autoridades para verificar la autenticidad de los programas sociales contemplan:

Validación de la extensión web: confirmar que cualquier portal institucional finalice estrictamente con la terminación .gob.mx.

confirmar que cualquier portal institucional finalice estrictamente con la terminación .gob.mx. Protección de credenciales: omitir el llenado de formularios sobre datos bancarios o de identificación en enlaces recibidos por mensajería.

omitir el llenado de formularios sobre datos bancarios o de identificación en enlaces recibidos por mensajería. Canales de atención verificados: consultar convocatorias únicamente en la página programasparaelbienestar.gob.mx o en las redes sociales con verificación oficial.

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