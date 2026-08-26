Muere Yayoi Kusama a los 97 años: ¿Quién era la artista japonesa de los lunares?

La artista japonesa Yayoi Kusama, reconocida mundialmente por sus característicos lunares, instalaciones inmersivas y salas de espejos infinitos, murió a los 97 años.

Su fallecimiento ocurrió el pasado 14 de agosto en un hospital de Tokio, pero fue confirmado públicamente este 27 de agosto (horario de Japón) por su estudio.

La noticia marca el final de una de las carreras más singulares del arte contemporáneo; durante más de siete décadas, Kusama convirtió sus obsesiones, patrones repetitivos y mundos llenos de color en obras que terminaron recorriendo museos y galerías de todo el mundo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Muere Yayoi Kusama La artista japonesa Yayoi Kusama murió a los 97 años. (Mike Segar/REUTERS)

¿Quién fue Yayoi Kusama?

Yayoi Kusama nació el 22 de marzo de 1929 en Matsumoto, Japón, y comenzó a desarrollar su lenguaje artístico desde muy joven.

Su trabajo abarcó pintura, escultura, performance, literatura e instalaciones, aunque fueron sus lunares, calabazas y habitaciones de espejos los que terminaron convirtiéndose en algunos de los elementos más reconocibles de su obra.

Con el paso de los años, Kusama pasó de ser una figura de la vanguardia artística a convertirse en un fenómeno mundial; sus instalaciones inmersivas, especialmente las conocidas como Infinity Mirror Rooms, atrajeron a millones de visitantes y también se volvieron protagonistas de las redes sociales.

¿De qué murió Yayoi Kusama?

Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa de muerte de Yayoi Kusama.

Su estudio confirmó que la artista falleció el 14 de agosto en un hospital de Tokio, a los 97 años; pero la noticia fue comunicada días después.

Las obras que hicieron famosa a Yayoi Kusama

El universo artístico de Kusama es prácticamente imposible de confundir, sus obras están marcadas por la repetición, los colores intensos, los lunares y la sensación de infinito.

Entre sus trabajos más conocidos están las Infinity Mirror Rooms, instalaciones en las que espejos, luces y elementos repetitivos crean la sensación de estar dentro de un espacio que no termina.

También son famosas sus esculturas de calabazas amarillas cubiertas de lunares negros, una de las imágenes que terminó convirtiéndose en una especie de firma visual de la artista.

Su obra alcanzó museos y exposiciones de gran relevancia internacional, consolidándola como una de las figuras más influyentes del arte contemporáneo.

Yayoi Kusama La artista japonesa Yayoi Kusama murió a los 97 años. (Tomas Bravo/REUTERS)

Yayoi Kusama y su legado en el arte

Kusama mantuvo una carrera activa durante décadas y continuó creando incluso en sus últimos años.

Su influencia no se quedó únicamente en los museos; su particular estética llegó a la moda, la cultura pop y las redes sociales, donde sus instalaciones se convirtieron en algunas de las experiencias artísticas más fotografiadas del mundo.

De hecho, el Yayoi Kusama Museum de Tokio tenía programada una exposición hasta el 30 de agosto de 2026, apenas unos días después de que se diera a conocer la muerte de la artista.

La obra de Yayoi Kusama seguirá siendo reconocible por una idea que convirtió en su propio universo: puntos, espejos, color e infinito.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.