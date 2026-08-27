¿Sin plan? Estos son los conciertos y eventos gratis en CDMX para HOY 27 de agosto

La semana todavía no termina, pero la CDMX ya tiene plan para este jueves 27 de agosto, y si eres de los que necesitan música en vivo para sobrevivir al cierre de semana, hay tres conciertos que podrían salvarte la noche.

Desde el regional mexicano hasta una propuesta más alternativa, varios artistas se presentarán este jueves en tres de los recintos más conocidos de la capital.

Así que revisa bien la cartelera porque quizá tu próximo concierto está más cerca de lo que pensabas.

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¿Qué conciertos hay en CDMX el 27 de agosto?

Este jueves 27 de agosto habrá tres opciones principales para quienes buscan música en vivo en la capital:

Víctor García en Auditorio Nacional

Madreperla en Teatro Metropólitan

El Komander con Rancho con Amigos en Arena CDMX

Víctor García en el Auditorio Nacional

Víctor García llegará este jueves al Auditorio Nacional como parte de su Mi Regreso Tour, el cantante se presentará el 27 de agosto a las 20:30 horas, de acuerdo con la cartelera de Ticketmaster.

El concierto será una oportunidad para que sus seguidores vuelvan a disfrutar en vivo de uno de los intérpretes mexicanos que se dio a conocer a través de La Academia.

Madreperla llega al Teatro Metropólitan

Si buscas una opción diferente para esta noche, Madreperla se presentará en el Teatro Metropólitan; el concierto está programado para las 20:30 horas del jueves 27 de agosto, según la cartelera de Ticketmaster.

El recinto se encuentra en el Centro Histórico de la CDMX, por lo que también puedes aprovechar para armar un plan antes o después del espectáculo.

El Komander presenta Rancho con Amigos en la Arena CDMX

Para quienes prefieren los corridos y la música regional mexicana, El Komander tiene preparada una noche en la Arena CDMX.

El cantante se presentará este 27 de agosto con su espectáculo De Rancho en Rancho con Amigos.

La fecha aparece en la cartelera oficial de Superboletos y en plataformas de eventos para la Arena CDMX; la presentación está programada para las 21:00 horas, por lo que será una de las opciones que arrancarán más tarde en la cartelera musical de este jueves.

¿Qué eventos gratis hay hoy 27 de agosto en CDMX?

Si el presupuesto anda medio apretado, porque sabemos que aún no llega la quincena, no significa que tengas que quedarte en casa, pues este jueves 27 de agosto también hay actividades gratuitas en la CDMX, así que puedes armar plan sin gastar de más.

Además de los conciertos de Víctor García, Madreperla y El Komander, la capital tiene una agenda cultural con actividades de acceso gratuito en distintos espacios.

Antes de lanzarte, revisa los horarios y condiciones de cada actividad, ya que algunas pueden requerir registro previo o tener cupo limitado.

Eclipse parcial de Luna

Uno de los eventos que puedes disfrutar sin pagar entrada es el eclipse parcial de Luna, que podrá observarse desde la CDMX durante la noche del 27 de agosto y la madrugada del 28.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), el fenómeno comenzará alrededor de las 19:25 horas, tendrá su máximo cerca de las 22:14 horas y concluirá aproximadamente a la 01:02 horas del 28 de agosto.

Lo mejor es que no necesitas boleto ni registro para verlo, solo busca un lugar con buena visibilidad del cielo y prepárate para mirar hacia arriba.

Actividades culturales gratuitas en CDMX

La Cartelera Cultural de la Ciudad de México también reúne actividades gratuitas que se realizan en distintos espacios de la capital, entre ellas exposiciones, cine, música, teatro, danza y talleres.

Como la programación puede cambiar y algunas actividades tienen cupo limitado, lo recomendable es revisar la cartelera oficial antes de lanzarte.

Complejo Cultural Los Pinos

El Complejo Cultural Los Pinos es otra alternativa para pasar el día sin pagar entrada; el espacio cuenta con áreas abiertas al público y una programación cultural que incluye distintas actividades a lo largo del año.

Antes de acudir, revisa la agenda correspondiente al 27 de agosto para conocer qué actividades estarán disponibles ese día.

Museo Nacional de las Culturas del Mundo

Otra opción para armar un plan cultural es el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, ubicado en el Centro Histórico de la CDMX.

El recinto ofrece entrada gratuita a su colección permanente, por lo que puede convertirse en una alternativa para quienes quieren aprovechar el jueves sin gastar en un boleto.

¿Cómo estará el clima en CDMX hoy 27 de agosto?

Antes de salir rumbo a cualquiera de estos conciertos o eventos, échale un ojo al clima en CDMX, porque el pronóstico puede cambiar durante el día.

Para este jueves 27 de agosto se espera un ambiente de fresco a templado, con temperaturas que rondarán los 14 a 23 grados Celsius y condiciones variables en el cielo; algunos pronósticos también contemplan posibilidad de lluvia en la capital.

Así que ya sabes, si tu plan es estar varias horas fuera de casa, no está de más cargar con un paraguas o algo para cubrirte de la lluvia, especialmente si vas a trasladarte entre distintos puntos de la ciudad.

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