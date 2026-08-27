Muere Peter Cullen a los 85 años, conocido por dar voz a Optimus Prime en Transformers

El actor de doblaje Peter Cullen murió a los 85 años en su casa de Los Ángeles; su familia confirmó la noticia y pidió que sea recordado a través de solidaridad y empatía.

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¿De qué murió Peter Cullen?

De acuerdo con la información proporcionada por la familia Cullen, Peter falleció en paz rodeado de sus seres queridos. Además pidieron a sus admiradores de todo el mundo que honren su legado sirviendo a sus comunidades y guiando a otros con compasión, integridad y lealtad.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de muerte del actor reconocido por dar voz al icónico personaje Optimus Prime en Transformers.

🚨 #ÚltimaHora | Murió Peter Cullen, la voz de Optimus Prime en "Transformers", a los 85 años pic.twitter.com/5VG6IPBF3X — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 27, 2026

¿Quién fue Peter Cullen?

Peter Cullen nació el 28 de julio de 1941 en Montreal, Canadá y destacó por su extensa trayectoria como actor de doblaje y narrador. El papel por el que es más recordado es por Optimus Prime de la serie Transformers. Su voz grave y solemne se convirtió en una característica reconocible del personaje.

También prestó su voz para Predator, Ígor en “Winnie the Pooh”, Monterey Jack en “Chip ‘n Dale Rescue Rangers”, KARR en la serie “Knight Rider”, Mario en la serie “Donkey Kong”.

En 2023 fue reconocido con el Premio a la Trayectoria de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión de los Premios Emmy y fue incluido en el Salón de la Fama de Transformers.

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