Rematan en Mercado Libre el Samsung Galaxy A16 4G con reconocimiento facial y resistencia al agua

Una nueva oferta está activa en Mercado Libre para quienes necesitan cambiar de celular sin gastar demasiado. El Samsung Galaxy A16 4G, modelo de entrada-media, bajó de precio significativamente. Mientras su costo de lista marca $3,748.75 pesos, la plataforma lo tiene disponible en $2,999 pesos. Esta reducción lo pone por debajo de la barrera de los 3,000 pesos, un rango muy buscado por usuarios que priorizan el ahorro.

Funciones del Samsung Galaxy A16 4G

Este equipo pertenece a la generación 2024-2025 de Samsung y busca ofrecer funciones que antes se veían solo en gamas más altas. Por el precio actual, el usuario recibe un teléfono con pantalla grande, batería amplia y ciertas protecciones físicas. No es un equipo de lujo, pero cubre las necesidades básicas de comunicación, redes sociales y entretenimiento multimedia sin problemas mayores.

Para quienes quieren saber qué reciben exactamente por esos $2,999 pesos, estas son las especificaciones técnicas que maneja este modelo en su versión de 128 GB de almacenamiento y 4 GB de RAM:



Pantalla: 6.7 pulgadas Super AMOLED con resolución Full HD+, lo que da colores intensos.

6.7 pulgadas Super AMOLED con resolución Full HD+, lo que da colores intensos. Batería: 5,000 mAh con carga rápida de 25W; aguanta hasta dos días con uso normal.

5,000 mAh con carga rápida de 25W; aguanta hasta dos días con uso normal. Cámaras: Tres sensores traseros, siendo el principal de 50 Mpx, más una frontal de 13 Mpx.

Tres sensores traseros, siendo el principal de 50 Mpx, más una frontal de 13 Mpx. Seguridad: Desbloqueo con la cara (reconocimiento facial) y lector de huella en el botón lateral.

Desbloqueo con la cara (reconocimiento facial) y lector de huella en el botón lateral. Resistencia: Certificación IP54, que lo protege contra polvo y salpicaduras de agua.

Certificación IP54, que lo protege contra polvo y salpicaduras de agua. Extra: Cuenta con NFC para realizar pagos contactless, dependiendo de la configuración regional.

Samsung Galaxy A16, en Mercado Libre.|Mercado Libre

Forma de pago y envío en Mercado Libre

La compra en el marketplace mexicano se puede adaptar a diferentes bolsillos. Mercado Libre permite pagar con tarjeta de crédito a meses, con plazos que van desde 3 hasta 24 meses sin intereses, dependiendo del banco. También aceptan Mercado Crédito para quienes no quieran usar tarjeta, además de pagos en una sola exhibición con débito o transferencia SPEI. Para quienes manejan efectivo, se pueden generar órdenes de pago en tiendas. Incluso es posible usar vales de despensa de proveedores como Sodexo o Edenred.

En temas de envío, el producto suele tener envío gratis. Si la publicación muestra el logo "Full", la entrega se hace en 24 horas en las ciudades principales. Todo esto está respaldado por la Compra Protegida, que permite devoluciones gratuitas si el celular no llega en las condiciones prometidas.

Hay un par de detalles que conviene revisar antes de dar clic en comprar. El primero es que la caja original no trae el cubo de carga, solo el cable USB-C; si no tienes uno de 25W en casa, habrá que comprarlo aparte. El segundo punto es la conectividad: este modelo es 4G LTE. Existe una versión 5G, pero su precio es más alto. El teléfono está disponible en colores Gris, Negro, Verde y Verde Claro, y la oferta se mantiene activa mientras haya inventario en la plataforma.