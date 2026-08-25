Walmart rebaja en $1,950 el celular Samsung A07, un gran regalo para el Día del Abuelo por su pantalla grande y facilidad de uso

Si estás pensando en comprar un celular funcional, pero con pantalla grande y fácil de usar, entonces el Samsung Galaxy A07 de 64 GB, que Walmart tiene en rebaja en color negro, es una buena alternativa. El equipo está disponible en la tienda con un precio de $2,049 pesos frente a los $3,999 de lista, lo que representa un ahorro de $1,950. El equipo llega en menos de 24 horas.

El teléfono cuenta con una pantalla de 6.7 pulgadas, batería de 5,000 mAh con carga rápida y cámara principal de 50 megapíxeles, en un modelo que la propia ficha describe como pensado para quienes buscan “funcionalidad sin complicaciones”.

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¿Cuánto cuesta el Samsung Galaxy A07 en Walmart y cómo pagarlo?

Según la ficha del producto en Walmart, el Samsung Galaxy A07 bajó de $3,999 a $2,049 pesos, un ahorro de $1,950. El modelo, disponible en color negro, llega en menos de 24 horas.

Para el pago en diferido, la tienda ofrece esquemas de mensualidades fijas según la tarjeta. Con BBVA, las opciones son de 3 meses de $1,024.50 o 12 meses de $256.13, con un total a pagar de $3,073.50. Con CrediBodega, las alternativas son de 4 meses de $896.44 o 18 meses de $199.21, con un total de $3,585.75. También se puede pagar hasta en 8 plazos con Cashi + Aplazo.

Con la rebaja de Walmart, el Galaxy A07 queda por debajo de los $2,100 pesos, una opción a considerar como regalo para el Día del Abuelo. (Walmart)

¿Qué características tiene el Galaxy A07 a la venta en Walmart?

El equipo tiene una pantalla LCD de 6.7 pulgadas con resolución HD+ (720p) y tasa de refresco de 90 Hz. Ese tamaño de pantalla puede ser un punto a favor para quienes tienen dificultades de visión, ya que permite textos e iconos más grandes.

Otro aspecto práctico es la batería de 5,000 mAh con carga rápida de 25W, una capacidad que reduce la frecuencia con la que hay que cargar el equipo, algo útil para quien no está pendiente del cargador durante el día.

En fotografía, la cámara principal del celular a la venta en Walmart es de 50 megapíxeles, acompañada de un sensor de profundidad de 2 MP para retratos, mientras que la frontal es de 8 megapíxeles. Funciona con 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento, y viene desbloqueado para cualquier compañía celular.

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