Walmart remata el Samsung Galaxy S25 Ultra de 512 GB con 18 mil pesos de descuento y hasta 12 MSI

Walmart tiene en rebaja el Samsung Galaxy S25 Ultra de 512 GB con un precio de $17,999 pesos, con un ahorro de $18,000, exactamente la mitad del precio original. El equipo cuenta con pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas, cámara trasera triple encabezada por un sensor de 200 megapíxeles, 12 GB de memoria RAM, batería de 5,000 mAh y marco de titanio. Llega en menos de 24 horas y se puede comprar en hasta 12 meses sin intereses (MSI).

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¿Cuánto cuesta el Samsung Galaxy S25 Ultra en Walmart y cómo pagarlo?

Según la ficha del producto en Walmart, el equipo, disponible en colores azul, gris, negro titanio y plata, bajó de $35,999 a $17,999 pesos, un ahorro de $18,000 que equivale al 50% de descuento. El modelo llega en menos de 24 horas, según indica la cadena de retail en su web.

Para el pago en diferido, Walmart ofrece los siguientes esquemas de meses sin intereses:

3 meses de $5,999.67

6 meses de $2,999.83

9 meses de $1,999.89

12 meses de $1,499.92

En todos los casos el total a pagar se mantiene en $17,999, sin cargo adicional por diferir el pago. También se puede pagar hasta en 8 plazos con Cashi + Aplazo.

El Samsung Galaxy S25 Ultra de 512 GB está en rebaja en Walmart, en varios colores. (Walmart)

¿Qué características tiene el Samsung Galaxy S25 Ultra a la venta en Walmart?

El Samsung Galaxy S25 Ultra “es un dispositivo de gama alta” equipado con pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas que ofrece colores vvibrantes y negros profundos.

En su diseño, la ficha de Walmart destaca un marco de titanio y vidrio Gorilla Glass Armor 2, elementos a los que atribuye “una resistencia excepcional y un acabado sofisticado”.

En fotografía, la cámara trasera es triple, con sensores de 200 MP, 50 MP y 10 MP. El equipo tiene 12GB de memoria RAM y 512GB de almacenamiento, corre con Android 15 y su batería es de 5,000 mAh. Es compatible con redes 5G y viene desbloqueado para cualquier compañía celular.

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