Liverpool remata la pantalla LG de 65 pulgadas con asistente de voz que resuelve cualquier problema: más del 60% de descuento y hasta 13 meses sin intereses

Liverpool tiene una oferta importante para quienes buscan renovar la pantalla principal del hogar: un televisor LG QNED evo AI de 65 pulgadas con inteligencia artificial integrada, a un valor de $12,499 pesos. Su precio anterior era de $32,999, por lo que ahora tiene un ahorro de $20,499 lo que representa más del 60 por ciento de descuento. Además, la tienda muestra la posibilidad de pagarlo en hasta 13 meses sin intereses con tarjetas participantes.

Más allá del descuento, la pantalla reúne varias características pensadas para hogares con requerimientos premium de calidad de imagen y funciones inteligentes. Cuenta con tecnología QNED evo AI, procesador α5 AI Gen 8, sistema webOS y asistente LG AI Chatbot para búsquedas por voz + resolución de dudas del televisor.

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Pantalla LG Smart TV QNED de 65 pulgadas en Liverpool (Liverpool)

Características y funciones de la pantalla LG QNED evo AI de 65 pulgadas

El modelo integra el LG AI Chatbot, un asistente virtual con inteligencia artificial que responde preguntas específicas sobre el funcionamiento del televisor, sugiere ajustes de configuración según el tipo de contenido, resuelve problemas técnicos comunes desde la pantalla y facilita búsquedas contextuales mediante comandos de voz. La función AI Search permite localizar contenido específico entre miles de películas, series y videos de las principales plataformas de streaming sin necesidad de escribir manualmente títulos completos.

Las funciones AI Picture y AI Sound optimizan automáticamente la imagen y el sonido según el contenido reproducido, ajustando parámetros como brillo, contraste, ecualización y volumen sin intervención manual del usuario.

La pantalla utiliza tecnología QNED evo, propuesta LG que combina Quantum Dot + NanoCell + Mini LED para lograr colores vibrantes con negros profundos y control preciso de iluminación por zonas. Su procesador α5 AI Gen 8 analiza cada escena en tiempo real para optimizar automáticamente calidad de imagen y sonido, característica premium diferencial del catálogo LG generación 2025-2026.

Entre sus características destacan:

Tamaño 65 pulgadas

Resolución 4K UHD (3840 x 2160)

(3840 x 2160) Tecnología QNED evo AI

Procesador α5 AI Gen 8

Sistema operativo webOS

Asistente LG AI Chatbot por voz

por voz AI Search de contenido inteligente

de contenido inteligente AI Picture + AI Sound automáticos

automáticos Compatibilidad HDR10 + Dolby Vision + Dolby Atmos

Magic Remote con puntero y voz

con puntero y voz Bluetooth + Wi-Fi + AirPlay 2 + Miracast

Puertos HDMI 2.1 + USB + Ethernet

Por tratarse de una pantalla de 65 pulgadas, también conviene revisar el espacio disponible en la sala antes de hacer el pedido y considerar la distancia mínima recomendada del sillón a la pantalla, entre 3 y 4 metros. El plan a 13 meses acumula un recargo aproximado de $1,785 pesos respecto al precio de contado.

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