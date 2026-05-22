Mercado Libre deja el Samsung Galaxy A16 a precio de regalo con pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas y NFC

Mercado Libre puso una de las ofertas más agresivas del momento sobre un smartphone Samsung de gama media: el Galaxy A16 5G en color azul oscuro, con 128 GB de almacenamiento y 4 GB de RAM, pasó de $3,999 a $2,599 pesos, lo que equivale a un descuento del 35% sobre el precio de lista. La oferta lo posiciona como una de las pocas opciones de la marca con conectividad 5G y NFC integrado por debajo de los $3,000 pesos en el catálogo actual de la plataforma.

Para quienes prefieren diferir el pago, Mercado Libre habilita el financiamiento a 24 meses con cuotas fijas de $157.06 pesos, con tarjetas de crédito participantes. También admite pagos en una sola exhibición vía débito o transferencia SPEI, además de Mercado Crédito como alternativa sin necesidad de tarjeta bancaria.

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Qué ofrece el Samsung Galaxy A16 5G por este precio

El equipo pertenece a la generación más reciente de la familia Galaxy A de Samsung y se enfoca en usuarios que buscan conectividad 5G, autonomía y una pantalla amplia sin pagar gama alta. Estas son sus especificaciones principales:

Samsung Galaxy A16 5g en Mercado Libre El teléfono tiene un 35% de descuento respecto a su precio original. (Mercado Libre)

Pantalla: Super AMOLED de 6.7 pulgadas, resolución FHD+ y tasa de refresco de 90 Hz para navegación fluida.

Super AMOLED de 6.7 pulgadas, resolución FHD+ y tasa de refresco de 90 Hz para navegación fluida. Procesador: Exynos 1330 octa-core con conectividad 5G integrada.

Exynos 1330 octa-core con conectividad 5G integrada. Memoria: 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, ampliables vía microSD.

4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, ampliables vía microSD. Cámaras traseras: sistema triple con sensor principal de 50 MP, ultra gran angular y lente macro.

sistema triple con sensor principal de 50 MP, ultra gran angular y lente macro. Cámara frontal: 13 MP para selfies y videollamadas.

13 MP para selfies y videollamadas. Batería: 5,000 mAh para uso intensivo de jornada completa.

5,000 mAh para uso intensivo de jornada completa. Resistencia: certificación IP54 contra polvo y salpicaduras.

certificación IP54 contra polvo y salpicaduras. Conectividad: NFC para pagos sin contacto, lector de huellas lateral y reconocimiento facial.

NFC para pagos sin contacto, lector de huellas lateral y reconocimiento facial. Actualizaciones: seis años de actualizaciones de Android y parches de seguridad garantizadas por Samsung.

El argumento más relevante para usuarios que evalúan este rango de precio es la garantía de seis años de actualizaciones de software, una política poco común en gama media y que en la práctica permitiría al Galaxy A16 5G recibir Android 21 hacia 2031, extendiendo su vida útil muy por encima del promedio del segmento.

Para quién está pensada esta oferta

El Galaxy A16 5G en oferta es una opción razonable para estudiantes, usuarios que renuevan equipo de uso diario o quienes buscan un segundo teléfono con conectividad 5G y NFC para pagos contactless. Su pantalla AMOLED y la batería de 5,000 mAh lo hacen competitivo frente a alternativas como el Xiaomi Redmi 14C o el Motorola Moto G15 en el mismo rango de precio.

El envío del producto es gratuito en la mayoría de los casos y, si la publicación tiene el logo Full, la entrega se realiza en 24 horas en las principales ciudades del país. La compra está respaldada por la garantía de Compra Protegida de Mercado Libre.

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