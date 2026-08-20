Bodega Aurrera pone a precio de regalo el Samsung Galaxy A17 de 128 GB, el celular de gran pantalla y batería de 5,000 mAh a menos de $3,000 pesos

Bodega Aurrera tiene en rebaja el Samsung Galaxy A17 de 128 GB en color gris, con un precio de $2,888 pesos y un ahorro de $1,111 frente a su costo anterior. El equipo ofrece un excelente desempeño para los usuarios que buscan en su teléfono buen rendimiento para trabajo y juegos.
Este celular Samsung cuenta con pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas, cámara principal de 50 megapíxeles, batería de 5,000 mAh, 128 GB de almacenamiento y protección IP54 contra salpicaduras.
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¿Cuánto cuesta el Samsung Galaxy A17 en Bodega Aurrera y qué opciones de pago en diferido hay disponibles?
Según la ficha del producto en Bodega Aurrera, el equipo de Samsung bajó de $3,999 a $2,888 pesos, un ahorro de $1,111, una oferta atractiva para quienes buscan comprar un celular nuevo y disponen del dinero para adquirirlo en un solo pago.
Para el pago en diferido, la tienda ofrece esquemas de mensualidades fijas según la tarjeta. Con BBVA, las opciones son de 3 meses de $1,444 o 12 meses de $361, con un total a pagar de $4,332. Con CrediBodega, las alternativas son de 4 meses de $1,263.50 o 18 meses de $280.78, con un total de $5,054. Conviene tener presente que se trata de mensualidades fijas y no de meses sin intereses: pagando a 18 mensualidades, el total asciende a $5,054, es decir, $2,166 más que el precio de contado.
¿Qué características tiene el Samsung Galaxy A17 a la venta en Bodega Aurrera?
El equipo tiene una pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas con resolución FHD+ de 1080 x 2340 píxeles. Según la descripción del producto, esta pantalla ofrece “colores vibrantes y detalles realistas”. En fotografía, la cámara principal es de 50 megapíxeles y la frontal, de 13 megapíxeles.
Funciona con el procesador Exynos 1350 de ocho núcleos a 2.4 GHz, con 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento. Su batería es de 5,000 mAh, con un tiempo de carga de 68 minutos, indica la propia ficha.
Otras especificaciones técnicas del Samsung Galaxy A17 a la venta en Bodega Aurrera incluyen:
- Protección IP54
- Resistencia al agua
- Puerto USB Tipo-C
- NFC
- Tipo de SIM 1nano + eSIM
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