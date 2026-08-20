Bodega Aurrera pone a precio de regalo el Samsung Galaxy A17 de 128 GB, el celular de gran pantalla y batería de 5,000 mAh a menos de $3,000 pesos

Bodega Aurrera tiene en rebaja el Samsung Galaxy A17 de 128 GB en color gris, con un precio de $2,888 pesos y un ahorro de $1,111 frente a su costo anterior. El equipo ofrece un excelente desempeño para los usuarios que buscan en su teléfono buen rendimiento para trabajo y juegos.

Este celular Samsung cuenta con pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas, cámara principal de 50 megapíxeles, batería de 5,000 mAh, 128 GB de almacenamiento y protección IP54 contra salpicaduras.

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¿Cuánto cuesta el Samsung Galaxy A17 en Bodega Aurrera y qué opciones de pago en diferido hay disponibles?

Según la ficha del producto en Bodega Aurrera, el equipo de Samsung bajó de $3,999 a $2,888 pesos, un ahorro de $1,111, una oferta atractiva para quienes buscan comprar un celular nuevo y disponen del dinero para adquirirlo en un solo pago.

Para el pago en diferido, la tienda ofrece esquemas de mensualidades fijas según la tarjeta. Con BBVA, las opciones son de 3 meses de $1,444 o 12 meses de $361, con un total a pagar de $4,332. Con CrediBodega, las alternativas son de 4 meses de $1,263.50 o 18 meses de $280.78, con un total de $5,054. Conviene tener presente que se trata de mensualidades fijas y no de meses sin intereses: pagando a 18 mensualidades, el total asciende a $5,054, es decir, $2,166 más que el precio de contado.

El Samsung Galaxy A17, en color gris, está en rebaja en Bodega Aurrera con hasta 18 mensualidades fijas. (Bodega Aurrera)

¿Qué características tiene el Samsung Galaxy A17 a la venta en Bodega Aurrera?

El equipo tiene una pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas con resolución FHD+ de 1080 x 2340 píxeles. Según la descripción del producto, esta pantalla ofrece “colores vibrantes y detalles realistas”. En fotografía, la cámara principal es de 50 megapíxeles y la frontal, de 13 megapíxeles.

Funciona con el procesador Exynos 1350 de ocho núcleos a 2.4 GHz, con 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento. Su batería es de 5,000 mAh, con un tiempo de carga de 68 minutos, indica la propia ficha.

Otras especificaciones técnicas del Samsung Galaxy A17 a la venta en Bodega Aurrera incluyen:

Protección IP54

Resistencia al agua

Puerto USB Tipo-C

NFC

Tipo de SIM 1nano + eSIM

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