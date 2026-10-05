Día de Muertos 2026: cómo quitar la cera de las veladoras del mantel y el piso sin arruinarlos (y por qué nunca debes usar la plancha si la cera es de color)

Limpiar la cera de veladoras derramada en el mantel, el altar o el piso durante las festividades del Día de Muertos 2026 en México implica congelar la parafina con hielo antes de raspar el exceso con una espátula sin filo.

Al retirar las ofrendas tradicionales de los hogares y cementerios, la acumulación de grasa de las velas suele parecer una mancha imposible de quitar en las telas y la madera. Aplicar la plancha de calentar sobre cera con colorante en los textiles de la ofrenda es un error grave porque el calor fija el pigmento morado o naranja de forma permanente en las fibras. Utilizar alcohol metílico sobre los manteles de tela o detergente con aserrín en pisos de barro y cemento es el primer paso para eliminar las manchas sin dañar las superficies del hogar.

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¿Cómo quitar la cera de las veladoras del mantel en la ofrenda del Día de Muertos 2026?

Eliminar los goteos de parafina blanca o de color en los manteles del altar requiere adaptar la técnica al tipo de tela y al pigmento de la vela. Ejecutar los pasos en el orden correcto evita estirar las fibras de las prendas:

Paso 1 (enfriar la zona): colocar una bolsa de plástico con cubos de hielo sobre la mancha hasta que la cera quede completamente sólida.

colocar una bolsa de plástico con cubos de hielo sobre la mancha hasta que la cera quede completamente sólida. Paso 2 (raspar el exceso): retirar el relieve abultado utilizando el lado romo de un cuchillo o una cuchara para no cortar el tejido.

retirar el relieve abultado utilizando el lado romo de un cuchillo o una cuchara para no cortar el tejido. Paso 3 (tratamiento según el color): usar papel absorbente humedecido por ambos lados de la tela y pasar la plancha a temperatura baja únicamente si la cera es blanca. Si la veladora es morada, naranja o negra, frotar con un paño limpio con alcohol metílico para disolver el tinte sin aplicar calor.

usar papel absorbente humedecido por ambos lados de la tela y pasar la plancha a temperatura baja únicamente si la cera es blanca. Si la veladora es morada, naranja o negra, frotar con un paño limpio con alcohol metílico para disolver el tinte sin aplicar calor. Paso 4 (lavado final): Tallar la prenda con agua y detergente habitual para remover los residuos de grasa.

Veladora Todo lo que debes tener en cuenta al momento de limpiar la cera derretida de la veladora sobre el mantel. (Crédito: Freepik)

¿Cómo limpiar la cera derramada de la veladora en pisos de barro, cemento y muebles de madera?

La parafina líquida penetra rápidamente en las superficies porosas del suelo y las mesas donde se coloca el altar tradicional. Aplicar un tratamiento absorbente evita que los aceites de la vela dejen marcas oscuras en la estructura:

Pisos de cemento y barro: congelar el derrame con hielo, retirar el volumen con una espátula de plástico, aplicar calor ligero con un paño, agregar detergente lavavajillas con agua y cubrir con aserrín para absorber el aceite residual antes de enjuagar.

congelar el derrame con hielo, retirar el volumen con una espátula de plástico, aplicar calor ligero con un paño, agregar detergente lavavajillas con agua y cubrir con aserrín para absorber el aceite residual antes de enjuagar. Muebles de madera y candelabros de plata: calentar la parafina sobre la madera con secadora de cabello y limpiar con franela suave. En el caso de la plata, retirar la cera dura con los dedos, lavar con jabón neutro y secar de inmediato para evitar la sulfuración del metal.

Flores y veladoras. En cemento, la cera derretida se limpia de manera diferente.

¿Cómo prevenir manchas de cera en las velas del altar de Día de Muertos 2026?

Colocar las veladoras sobre bases niveladas y fuera de las corrientes de aire garantiza que la cera se consuma de manera uniforme sin salpicar las telas de la ofrenda. Utilizar un apagavelas metálico evita expulsar gotas de parafina caliente al apagar la flama en la mesa.

Llevar las prendas de seda o encaje a la tintorería previene el deterioro de textiles delicados durante la limpieza posterior a las festividades. Mantener el cuidado en la instalación del altar conserva los muebles del hogar en perfecto estado durante el Día de Muertos 2026.

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