Bodega Aurrera remata el Samsung Galaxy A57 5G: cuesta $2,342 menos si lo eliges en azul oscuro

Bodega Aurrera aplicó uno de los descuentos más agresivos del mes en gama media-alta, con un giro inusual: el precio cambia según el color elegido. El Samsung Galaxy A57 5G de 256 GB en color azul oscuro bajó de $11,384 a $7,657 pesos, un ahorro directo de $3,727 que representa el 33% sobre el precio de catálogo. En otros colores, el mismo modelo cuesta $9,999 pesos.

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La diferencia real entre comprar el equipo en azul oscuro o en cualquier otro color disponible en Bodega Aurrera es de $2,342 pesos, suficiente para sumar accesorios o cubrir varias mensualidades del plan de pago.

¿Cuánto cuesta el Samsung Galaxy A57 en Bodega Aurrera?

El precio final del Galaxy A57 en su versión de 256 GB color azul oscuro quedó en $7,657 pesos en Bodega Aurrera, frente a un precio original de $11,384 pesos. La diferencia representa $3,727 de ahorro directo sobre el costo de catálogo.

Para facilitar la compra, Bodega Aurrera ofrece este esquema de financiamiento:

Tarjetas de crédito participantes: hasta 12 meses sin intereses de $638.08 pesos

El producto se vende como nuevo, desbloqueado para cualquier compañía telefónica del país, y con cobertura 5G. La oferta del color azul oscuro es la más agresiva del catálogo; los modelos en otros colores (como violeta, gris o azul claro) están disponibles por $9,999 pesos, una rebaja menor pero también vigente.

Samsung Galaxy A57 en Bodega Aurrera Samsung Galaxy A57 en Bodega Aurrera. (Bodega Aurrera)

¿Cuáles son las características del Samsung Galaxy A57?

El Galaxy A57 5G es la apuesta más reciente de Samsung para la gama media-alta del mercado mexicano, con varias funciones heredadas de la familia Galaxy S. Estas son sus especificaciones, según la ficha del producto y reportes de medios especializados:

Pantalla : Super AMOLED de 6.7 pulgadas, resolución FHD+, tasa de refresco de 120 Hz

: Super AMOLED de 6.7 pulgadas, resolución FHD+, tasa de refresco de 120 Hz Procesador : chip Samsung Exynos optimizado para tecnología 5G, con rendimiento equilibrado para multitarea

: chip Samsung Exynos optimizado para tecnología 5G, con rendimiento equilibrado para multitarea RAM : 8 GB

: 8 GB Almacenamiento : 256 GB

: 256 GB Cámara trasera : principal de 50 MP con estabilización óptica, acompañada por sensores adicionales según configuración

: principal de 50 MP con estabilización óptica, acompañada por sensores adicionales según configuración Cámara frontal : para selfies y videollamadas con optimización por inteligencia artificial

: para selfies y videollamadas con optimización por inteligencia artificial Batería : 5,000 mAh con carga rápida

: 5,000 mAh con carga rápida Sistema operativo : Android con One UI, con compromiso de actualizaciones de seguridad de largo plazo por parte de Samsung

: Android con One UI, con compromiso de actualizaciones de seguridad de largo plazo por parte de Samsung Conectividad : 5G, WiFi 6, Bluetooth, NFC, Dual SIM

: 5G, WiFi 6, Bluetooth, NFC, Dual SIM Seguridad : lector de huellas y reconocimiento facial por inteligencia artificial

: lector de huellas y reconocimiento facial por inteligencia artificial Resistencia: certificación contra agua y polvo

Con este descuento aplicado, el Samsung Galaxy A57 se posiciona en Bodega Aurrera como una de las mejores opciones en gama media-alta para quienes buscan conectividad 5G, almacenamiento amplio y la confianza del ecosistema Samsung sin entrar al rango de los flagship.

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