Costco rebaja el set de 3 sartenes Tramontina de acero inoxidable con interior cerámico: cuesta menos de $1,000 pesos hasta el 18 de octubre

Si estás en busca de sartenes para tu cocina, este set de Tramontina a la venta en Costco podría ser la opción definitiva. Las piezas son de acero inoxidable con revestimiento cerámico antiadherente, y están disponibles con un descuento de $300 pesos sobre su precio original

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¿Cuánto cuesta el set de sartenes Tramontina en Costco y hasta cuándo dura la oferta?

El set de sartenes Tramontina costaba inicialmente $1,299 pesos en Costco, pero con el descuento aplicado ahora puede conseguirse a $999 pesos, es decir, con una rebaja de $300 pesos. El precio incluye el envío.

Pero si quieres comprarlo, ten en cuenta que la promoción es por tiempo limitado: válida del 21 de septiembre al 18 de octubre de 2026, y está limitada hasta agotar existencias.

El set incluye tres sartenes de distintos tamaños: 20.5, 26.1 y 30.7 centímetros. (Costco)

¿Qué características tiene este set de sartenes Tramontina?

El set Tramontina con descuento en Costco incluye tres sartenes: uno de 20.5 cm, otro de 26.1 cm y un tercero de 30.7 cm. Cada pieza está fabricada con construcción de triple capa y núcleo de aluminio, pensada para lograr una distribución del calor rápida y uniforme.

El interior tiene revestimiento antiadherente de cerámica, que según describe la ficha del producto, “facilita la liberación de los alimentos y la limpieza, promoviendo una cocina más saludable con menos aceite”. El exterior es de acero inoxidable pulido a espejo, y las asas son remachadas, también en acero inoxidable, pensadas para dar estabilidad y control al momento de cocinar.

Según indica Tramontina, el set es “la opción confiable para las cocinas modernas”, y se adapta tanto a la estufa como al horno. Las sartenes están libres de PFAS y PFOA, son aptas para cocinas de inducción y pueden lavarse en lavavajillas.

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