Bodega Aurrera tiene la pantalla Philips 55 pulgadas 4K UHD Google TV con hasta 24 MSI

La marca Philips viene ocupando durante décadas un lugar respetable dentro del catálogo pantallas Smart TV a nivel global, aunque en el mercado mexicano su participación es menos visible frente a los pesos pesados coreanos Samsung y LG. Bodega Aurrera tiene disponible en su catálogo la pantalla Philips de 55 pulgadas 4K UHD Serie 7000 con Google TV modelo 55PUL7552/F8 en 7,799 pesos.

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Bodega Aurrera ofrece pago diferido a hasta 24 mensualidades sin intereses de 324 pesos con 96 centavos con tarjetas de crédito adheridas al programa vigente del formato bodega, plan que hace posible el acceso al televisor sin comprometer todo el presupuesto de contado. Las modalidades tradicionales operan simultáneamente: contado, débito, tarjeta de crédito, monedero electrónico y depósito en efectivo. La cadena también permite recoger el equipo directamente en el club para socios activos sin cargo adicional.

Qué distingue a la línea Serie 7000 de Philips dentro del segmento pantallas accesibles

La Serie 7000 de Philips es la propuesta 4K UHD accesible de la marca europea dirigida al segmento medio del mercado global, con presencia consolidada en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Estas son las características verificadas del Philips 55PUL7552/F8 según ficha oficial:

TV Philips 55 Pulgadas en Bodega Aurrera (Bodega Aurrera)

Pantalla LED plana de 55 pulgadas (diagonal real 54.6″) con resolución 4K UHD nativa 3840 x 2160 píxeles.

(diagonal real 54.6″) con resolución 4K UHD nativa 3840 x 2160 píxeles. Sistema operativo Google TV con Google Assistant integrado para control por voz.

con Google Assistant integrado para control por voz. Motion Rate 120 PMR (Picture Motion Rate) para reducir el desenfoque en escenas rápidas.

(Picture Motion Rate) para reducir el desenfoque en escenas rápidas. Compatibilidad HDR10 para calidad cinematográfica optimizada.

para calidad cinematográfica optimizada. Chromecast built-in para transmisión inalámbrica desde smartphones + tablets + computadoras.

para transmisión inalámbrica desde smartphones + tablets + computadoras. Bluetooth integrado para conexión con audífonos inalámbricos + barras de sonido + controles gaming.

para conexión con audífonos inalámbricos + barras de sonido + controles gaming. Diseño europeo delgado con acabado moderno para colgar en pared o mueble.

con acabado moderno para colgar en pared o mueble. Más de 5,000 apps disponibles vía Google Play Store incluyendo Netflix + Amazon Prime Video + Disney+ + HBO Max + Vix + YouTube.

disponibles vía Google Play Store incluyendo Netflix + Amazon Prime Video + Disney+ + HBO Max + Vix + YouTube. Pluto TV integrado con canales gratuitos de streaming.

con canales gratuitos de streaming. Sistema de cuentas múltiples para experiencia personalizada por usuario del hogar.

para experiencia personalizada por usuario del hogar. Game Mode integrado para consolas PlayStation 5 + Xbox Series X + Nintendo Switch 2.

integrado para consolas PlayStation 5 + Xbox Series X + Nintendo Switch 2. Puertos HDMI + USB + Ethernet para conectividad completa con dispositivos externos.

Las 55 pulgadas 4K representan el tamaño balance óptimo del segmento smart TV mexicano, no tan pequeño como una 43″ o 50″ que se ven ajustadas en salas medianas ni tan grande como una 65″ o 75″ que exigen distancia amplia del sillón.

Bodega Aurrera maneja envío directo con tiempo estimado entre 5 y 10 días hábiles según código postal. Al configurar el televisor será necesario vincular una cuenta Google activa para acceder a Google TV, Google Play Store, Chromecast, control por voz Google Assistant y actualizaciones automáticas del sistema. La garantía oficial incluye 12 meses del distribuidor Philips México cubriendo defectos de fabricación del panel LED, procesador, sistemas electrónicos y control remoto.

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