Liverpool pone en descuento el celular Samsung Galaxy A57 de 6.7 pulgadas y en hasta 20 MSI

Una pantalla amplia para ver videos, jugar o navegar es uno de los principales atractivos del Samsung Galaxy A57, que actualmente tiene descuento en Liverpool. El celular incorpora un panel Super AMOLED Plus de 6.7 pulgadas, resolución FHD+ y una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz, lo que permite desplazamientos más fluidos entre aplicaciones y contenidos.

En cuanto al precio, el equipo pasó de $11,999 pesos a $8,074.15 pesos, por lo que el ahorro es de $3,924.85 pesos, equivalente a cerca del 33%.

Además, la versión disponible de Samsung cuenta con 256 GB de almacenamiento y se ofrece en cuatro colores: Awesome Navy, Awesome Gray, Awesome Icyblue y Awesome Lilac.

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¿Cómo queda el Galaxy A57 con la promoción de Liverpool?

Para quienes prefieran dividir el pago, la tienda también publica la opción de hasta 20 meses sin intereses de $474.95 pesos. Esta alternativa está disponible:

Tarjetas participantes de Liverpool

Tarjetas externas, incluidas Visa y Mastercard

Asimismo, el sitio acepta otros métodos de pago, como:

Efectivo

SPEI

PayPal

Como ambas promociones aparecen por separado en la ficha del producto, antes de finalizar la compra es importante revisar cuál aplica según el método de pago elegido y confirmar el monto total.

¿Qué ofrece la pantalla y la cámara del Samsung Galaxy A57?

Uno de los principales atractivos del equipo es su pantalla FHD+ Super AMOLED Plus de 6.7 pulgadas, con una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz. También incorpora Vision Booster, una función que ayuda a mejorar la visibilidad de la pantalla bajo distintas condiciones de iluminación.

En fotografía, el Galaxy A57 integra tres cámaras traseras y una frontal:

Principal de 50 MP con estabilización óptica

con estabilización óptica Ultra gran angular de 12 MP

Macro de 5 MP

Cámara frontal de 12 MP con Super HDR

A esto se suman funciones como Nightography, pensada para mejorar fotos y videos con poca luz, así como:

Borrador de objetos

Best Face

Edit Suggestion

El gran atractivo de este teléfono es el tamaño de su pantalla. El Samsung Galaxy A57 cuenta con un descuento de más del 30%. (Captura Liverpool)

¿Cuánto dura la batería del Galaxy A57?

Para acompañar el uso diario, el celular incorpora una batería de 5,000 mAh. Samsung señala que puede ofrecer hasta dos días de autonomía, aunque la duración dependerá de las aplicaciones, la configuración y el tipo de uso.

Además, es compatible con Super Fast Charging 2.0, que puede recuperar hasta 60% de batería en aproximadamente 30 minutos bajo las condiciones indicadas por la marca. El equipo también ofrece conectividad 5G, Wi-Fi 6E y protección IP68 contra agua y polvo.

¿Cómo adquirir el Samsung Galaxy A57 en Liverpool?

Liverpool ofrece envío gratuito a todo el país y la opción de recoger el celular en tienda mediante Click & Collect. Para consultar disponibilidad y tiempos de entrega, es necesario seleccionar una sucursal o ingresar el código postal antes de continuar con la compra.

Por otra parte, la tienda permite agregar de forma opcional Liverpool Care, con planes de protección contra robo o daño.

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