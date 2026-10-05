Liverpool remata Samsung Galaxy A57 de 6.7 pulgadas y le baja $3 mil pesos

Si estás buscando un celular Samsung con pantalla grande, batería de larga duración y conectividad moderna, una oferta de Liverpool puede resultar llamativa. La tienda tiene disponible el Samsung Galaxy a 57 de 6.7 pulgadas por tan sólo $8,999 pesos frente a un precio de lista de $11,999 pesos.

La diferencia representa un ahorro de $3 mil pesos equivalente al 25% respecto al precio de lista indicado en una publicación.

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Oferta del Samsung Galaxy A57 de 6.7 en Liverpool Liverpool remata Samsung Galaxy A57 de 6.7 pulgadas: baja a $8,999 y ahorras $3 mil (Liverpool)

¿Cuánto cuesta el Samsung Galaxy A57 en Liverpool?

El Galaxy A57 aparece en la tienda en línea de Liverpool con un precio de $8, 999 pesos; el equipo está desbloqueado y utiliza una combinación de SIM y eSIM, por lo que puedo utilizarse con operadores compatibles.

La promoción está sujeta disponibilidad y las condiciones comerciales pueden cambiar, por lo que conviene revisar el precio final antes de realizar la compra: Ver oferta del Samsung Galaxy A57 en Liverpool.

¿Qué características tiene el Galaxy A57?

El smartphone incorpora una pantalla Súper AMOLED Plus de 6.7 pulgadas, resolución de 2340 × 1080 pixeles, además de una batería de 5000 mA con tecnología de carga rápida de acuerdo con la ficha comercial proporcionada.

En su interior, utiliza el procesador Samsung Eqynos 1680 y ofrece conectividad Bluetooth, Wi-Fi y NFC. También cuenta con cámara frontal de 12 megapixeles y resistencia al agua.

El teléfono funciona con Android y dispone de almacenamiento interno, aunque la ficha comercial señala que no cuenta con ranura para tarjeta de memoria.

Por $8,999 pesos, El Galaxy A57 entra en una zona de precio atractiva para quienes buscan un Smartphone Samsung, con pantalla amplia y batería de gran capacidad, y tú ¿comprarías el Galaxy A57 con un ahorro de $3 mil pesos o esperarás a una oferta todavía mayor?

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