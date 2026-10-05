Día de Muertos 2026: la receta de Profeco para hacer calaveritas de azúcar en casa con azúcar glass y clara de huevo

Falta muy poco para el Día de Muertos y las familias mexicanas se preparan para conmemorar a sus seres queridos fallecidos. Un infaltable en la decoración de los altares son las calaveritas de azúcar, que se pueden hacer siguiendo un sencillo procedimiento.

En su canal de YouTube, Profeco ofrece una receta para elaborar calaveritas de azúcar. En el video, el organismo detalla cómo deben conservarse y por cuánto tiempo.

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¿Cuáles son los ingredientes y utensilios necesarios para elaborar calaveritas de azúcar?

Según Profeco, los ingredientes para preparar tus propias calaveritas de azúcar son:

1 cucharada de miel de maíz

1/2 cucharadita de vainilla

1 clara de huevo

2 tazas de azúcar glass

5 cucharadas de fécula de maíz

colorantes vegetales comestibles

Estos ingredientes alcanzan para una preparación de 250 gramos.

Además, Profeco señala que se necesitan algunos utensilios como un batidor de globo, un colador de orificio fino, un pincel, un recipiente de plástico con tapa hermética y un tazón de vidrio de 1 litro.

Paso a paso para elaborar calaveritas de azúcar, según Profeco

A través de su video de YouTube, Profeco detalla cómo preparar calaveritas de azúcar para Día de Muertos. El procedimiento consta de 4 pasos:

Mezclar la miel, la vainilla y la clara de huevo en el tazón, agitando suavemente con el batidor de globo Cernir el azúcar glass con ayuda del colador sobre la mezcla anterior. Revolver y luego amasar con las manos hasta formar una bola Espolvorear una mesa limpia con fécula de maíz y extender la masa hasta que quede suave y manejable Formar cráneos pequeños a tu gusto y dejarlos secar sobre la mesa durante 3 horas. Una vez secos, decorar con colorantes vegetales usando el pincel

Profeco sugiere guardar las calaveritas en un recipiente de plástico con tapa hermética para mantenerlas en buen estado. La caducidad de la preparación, subraya la entidad, es de 6 meses.

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