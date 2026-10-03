Compraste cempasúchil en maceta para Día de Muertos y ya se está secando: los errores que hacen que no llegue al 2 de noviembre

El cempasúchil es una de las flores más representativas de México y del Día de Muertos. Entre octubre y noviembre, esta planta aparece en patios, balcones y altares llenando de color cada rincón.

Puede cultivarse en maceta o directamente en el suelo, pero en ambos casos hay varios factores que determinan si crece bien o no: cuánta luz recibe, con qué frecuencia se riega, qué tan buena es la tierra y cuánto espacio tiene disponible para desarrollarse.

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¿Qué errores hacen que el cempasúchil se seque antes de tiempo?

Cuando una planta tiene muchas hojas pero casi no saca flores —o ya empezó a secarse—, lo primero que conviene mirar es cuánto sol le está llegando. Una planta con poca luz tiende a dar tallos débiles y pocas flores y el cempasúchil necesita como mínimo seis horas diarias de sol directo para desarrollarse bien.

Otro error frecuente pasa por regar o fertilizar de más. Esta planta prefiere un riego moderado y una tierra que drene bien, sin encharcamientos: el agua acumulada cerca de las raíces favorece pudriciones y enfermedades. Con la fertilización pasa algo parecido —conviene usarla con moderación, porque un exceso de nitrógeno suele traducirse en más hojas y menos flores.

El tamaño del recipiente también cuenta. Una maceta chica le deja poco lugar a las raíces para crecer, y eso termina afectando a toda la planta. Para una variedad tradicional de cempasúchil, se recomienda un recipiente de al menos 30 centímetros de diámetro, con orificios en la base; las variedades más compactas pueden adaptarse a macetas más pequeñas, siempre que las raíces tengan espacio suficiente.

El cempasúchil requiere de varias horas de sol por día. (Gisela Degante)

¿Cómo prolongar la floración del cempasúchil?

Es importante tener en cuenta que la durabilidad del cempasúchil depende de la variedad y de cómo se cuide, pero hay formas de estirar ese período. Ubicar esta planta donde reciba sol directo, regar sin pasarse, usar una tierra con buen drenaje y sacar las flores que ya se secaron son las claves para que la flor de Día de Muertos siga dando color por más tiempo.

La planta se desarrolla mejor entre 18 °C y 29 °C, y no soporta heladas, así que en zonas templadas conviene resguardarla si el frío se intensifica. Y ese hábito de cortar las flores marchitas no es solo estético: libera a la planta de la tarea de producir semillas, y esa energía la redirige a sacar nuevos botones.

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