Bodega Aurrera remata batería de cocina Jade Cook de 10 piezas con mangos desmontables, apta para el horno y totalmente apilable con hasta 12 MSI

Bodega Aurrera tiene disponible la batería de cocina Jade Cook, de 10 piezas en total, repartidas en dos packs de 5 piezas cada uno, con mangos desmontables compatibles entre sí. El set está fabricado en aluminio con revestimiento antiadherente de polvo de jade y cerámica.

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¿Cuánto cuesta la batería Jade Cook en Bodega Aurrera y cómo se puede pagar?

El set Jade Cook tiene un precio de $2,655 pesos en Bodega Aurrera, y puede financiarse hasta en 12 meses sin intereses. Las opciones de pago en diferido con diversas tarjetas participantes son:

3 MSI de $885.00

6 MSI de $442.50

12 MSI de $221.25

Características de la batería de cocina Jade Cook a la venta en Bodega Aurrera. (Bodega Aurrera)

¿Qué incluye esta batería de cocina Jade Cook disponible en Bodega Aurrera?

La batería de cocina Jade Smart es un set de cocina con revestimiento de polvo de jade antiadherente. Según detalla la ficha del producto en Bodega Aurrera, el set se fabricó sin productos tóxicos como PFOA y PFOS durante su producción.

El set incluye:

2 sartenes bajos de 20 cm

de 20 cm 2 cacerolas de 20 cm

de 20 cm 2 woks de 24 cm

de 24 cm 2 tapas de vidrio de 20 cm

de 20 cm 2 mangos retráctiles que se acoplan a cualquiera de las piezas.

Un dato interesante de esta batería de cocina es su practicidad: al quedar sin mango, los elementos del set se apilan fácilmente para guardarlos. Gracias a ese sistema de mango extraíble, una sola olla puede pasar de la estufa al horno con solo sacarle el mango: según indica la marca, al hacerlo “no se raya ni deforma”.

Todas las piezas son compatibles con estufas de gas y eléctricas con resistencia. El set está disponible en color verde jade

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