Walmart rebaja y remata con más de $6,000 de descuento el refrigerador Samsung BESPOKE de 28 pies cúbicos con puerta de apertura automática

Samsung despliega dentro del catálogo Walmart una de sus propuestas más ambiciosas del segmento línea blanca premium con una rebaja que reduce sustancialmente la barrera de entrada al ecosistema Bespoke. El Refrigerador Samsung Bespoke Side by Side de 28 pies cúbicos color Blanco Nieve tiene un valor de $30,899 pesos respecto a los $49,999 pesos del precio original de lista. La diferencia acumula $19,100 pesos menos, equivalentes al 38.2 por ciento que Walmart recorta del catálogo oficial Samsung.

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Walmart activa esquema de financiamiento a seis mensualidades sin intereses de $5,149.83 pesos para tarjetas de crédito adheridas al programa vigente del retailer. Las alternativas tradicionales quedan disponibles en paralelo: contado, débito, monedero electrónico, tarjeta de crédito y depósito en efectivo tras generar la orden vía sitio web. Como complemento, la modalidad Pickup habilita retirar el refrigerador directamente en sucursal física sin cargo adicional cuando exista inventario confirmado en la tienda seleccionada.

Característica del Refrigerador Samsung Bespoke Side by Side

Estas son las especificaciones técnicas del refrigerador Samsung Bespoke Side by Side 28 pies según ficha oficial Samsung México:

Refrigerador Samsung BESPOKE Side by Side en Walmart (Walmart)

Diseño Bespoke personalizable:

Fabricante: Samsung Electronics (compañía surcoreana con más de cinco décadas fabricando electrodomésticos línea blanca y actualmente número uno global en ventas de refrigeradores según reportes de la industria).

(compañía surcoreana con más de cinco décadas fabricando electrodomésticos línea blanca y actualmente número uno global en ventas de refrigeradores según reportes de la industria). Modelo específico: RS28CB760A12EM dentro de la familia Bespoke Side by Side.

dentro de la familia Bespoke Side by Side. Capacidad total: 28 pies cúbicos (793 litros medidos en libre instalación).

(793 litros medidos en libre instalación). Color: Blanco Nieve con panel de cristal frontal personalizable Bespoke.

con panel de cristal frontal personalizable Bespoke. Diseño externo: puertas planas sin manijas sobresalientes + dispensador de agua/hielo minimalista + estética integrada tipo mueble empotrado.

puertas planas sin manijas sobresalientes + dispensador de agua/hielo minimalista + estética integrada tipo mueble empotrado. Distribución: Side by Side con congelador vertical izquierdo + refrigerador vertical derecho.

Auto Open Door (puerta de apertura automática):

Función estrella: puertas que se abren automáticamente con solo un ligero toque — sin necesidad de tirar manijas ni aplicar fuerza.

puertas que se — sin necesidad de tirar manijas ni aplicar fuerza. Mecanismo: al tocar el punto sensible de la puerta, un pulsador oculto empuja la puerta hacia fuera 25 milímetros automáticamente.

al tocar el punto sensible de la puerta, un pulsador oculto empuja la puerta hacia fuera automáticamente. Aviso sonoro: el refrigerador emite un sonido para indicar que la puerta se abrió correctamente.

el refrigerador emite un sonido para indicar que la puerta se abrió correctamente. Cierre automático: si el usuario no continúa abriendo la puerta manualmente, ésta cierra automáticamente tras 2 segundos .

si el usuario no continúa abriendo la puerta manualmente, ésta . Ventaja práctica: ideal para audiencia con manos ocupadas cargando alimentos + familias con niños pequeños + audiencia con movilidad reducida en articulaciones.

Capacidad ampliada SpaceMax:

Tecnología SpaceMax™: aislamiento de alta eficiencia con paredes más delgadas que permite aprovechar el máximo espacio interior sin aumentar dimensiones exteriores.

aislamiento de alta eficiencia con paredes más delgadas que permite aprovechar el máximo espacio interior sin aumentar dimensiones exteriores. Capacidad interior útil: 793 litros en libre instalación (aproximadamente 2 veces más espacio útil que refrigeradores tradicionales de 11-14 pies cúbicos).

en libre instalación (aproximadamente 2 veces más espacio útil que refrigeradores tradicionales de 11-14 pies cúbicos). Distribución interna: estantes ajustables + cajones profundos + puertas con múltiples niveles + Beverage Center dedicado a bebidas.

Compresor Digital Inverter con garantía extendida:

Compresor Digital Inverter: ajuste automático de velocidad según demanda de refrigeración.

ajuste automático de velocidad según demanda de refrigeración. Garantía exclusiva compresor: 20 años oficiales Samsung en el compresor Digital Inverter (característica premium líder del segmento).

en el compresor Digital Inverter (característica premium líder del segmento). Beneficios directos: menor consumo eléctrico + operación silenciosa + vida útil prolongada del refrigerador.

menor consumo eléctrico + operación silenciosa + vida útil prolongada del refrigerador. Innovative Cooling Technology: sistema de refrigeración con circulación optimizada de aire frío por múltiples zonas del interior.

Modo AI Energy y eficiencia energética:

AI Energy Mode: optimización automática de la velocidad del compresor + ciclo de descongelación basado en patrones de uso del usuario y condiciones ambientales.

optimización automática de la velocidad del compresor + ciclo de descongelación basado en patrones de uso del usuario y condiciones ambientales. Ahorro energético: hasta 10 por ciento menos consumo eléctrico según pruebas oficiales Samsung comparadas con modo estándar sin AI Energy activo.

hasta según pruebas oficiales Samsung comparadas con modo estándar sin AI Energy activo. Disponibilidad: activable mediante SmartThings desde mayo de 2023 con actualización WiFi para modelos compatibles.

Conectividad SmartThings + WiFi:

WiFi integrado: control remoto desde smartphone mediante la aplicación oficial SmartThings de Samsung.

control remoto desde smartphone mediante la aplicación oficial de Samsung. Notificaciones remotas: alerta al smartphone si la puerta queda abierta por descuido (protege alimentos + reduce consumo).

alerta al smartphone si la puerta queda abierta por descuido (protege alimentos + reduce consumo). Control de temperatura remoto: ajuste de niveles de refrigeración y congelación desde cualquier lugar con conexión a internet.

ajuste de niveles de refrigeración y congelación desde cualquier lugar con conexión a internet. Integración con ecosistema Samsung: compatible con otros equipos Samsung (pantallas Micro RGB + Neo QLED + lavasecadora + microondas + smartphones Galaxy) para gestión unificada del hogar smart.

compatible con otros equipos Samsung (pantallas Micro RGB + Neo QLED + lavasecadora + microondas + smartphones Galaxy) para gestión unificada del hogar smart. Requisitos: conexión WiFi doméstica activa + cuenta Samsung.

Centro de bebidas y fabricador de hielo:

Beverage Center dedicado: compartimento específico para bebidas con dispensador integrado.

compartimento específico para bebidas con dispensador integrado. Dual Ice Makers: doble fabricador de hielo para máxima disponibilidad en reuniones familiares y eventos sociales.

doble fabricador de hielo para máxima disponibilidad en reuniones familiares y eventos sociales. Cool Select Zone: control de temperatura por zonas individuales (útil para congelar carnes + refrigerar frutas + mantener temperatura óptima diferenciada según tipo de alimento).

Forma de envío en Walmart y garantía Samsung

Walmart comercializa y despacha directamente el producto bajo cobertura nacional. Compras superiores a $499 pesos califican automáticamente para envío gratuito estándar. La cadena habilita Pickup como alternativa sin costo adicional para recolección en sucursal cuando exista existencia confirmada. El tiempo estimado de entrega oscila entre 7 y 15 días hábiles a partir de la confirmación del pedido.

El refrigerador incluye un año de garantía oficial Samsung México que cubre defectos de fabricación del equipo, los sistemas electrónicos, el sistema de refrigeración interno y los accesorios internos, más 20 años exclusivos de garantía en el compresor Digital Inverter. Es importante mencionar que Samsung anunció que los refrigeradores Bespoke adquiridos después del 1 de julio de 2026 no son elegibles para la compra ni el reemplazo del panel de cristal frontal según política oficial actualizada, por lo que audiencia interesada en personalización posterior del panel debe considerar este factor. Walmart también respeta política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto siempre que el refrigerador no haya sido instalado con conexión de agua y conserve el empaque original completo.

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