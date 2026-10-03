Walmart remata licuadora Ninja Portátil 1 velocidad de 500 ml con casi $1,000 pesos de descuento

Preparar un smoothie rápido antes de salir al trabajo, llevar un batido de proteínas al gimnasio o mezclar frutas frescas directamente en la oficina durante el break del mediodía requiere una licuadora portátil compacta que combine autonomía recargable y resistencia para el uso diario fuera del hogar. La licuadora Ninja Blaster Portátil de 500 ml responde a este perfil de compra en Walmart con diseño compacto en color negro, motor de 7.4 Volts y vaso que funciona también como botella de viaje práctica para la rutina cotidiana.

Este modelo se cotiza actualmente en $829 pesos frente al precio original de catálogo de $1,790 pesos, con un ahorro directo de $961 pesos menos que su valor tradicional. La tienda muestra la posibilidad de pagarla en hasta 12 meses sin intereses con pagos de $69.08 pesos cada uno, plan verificable matemáticamente equivalente al precio de contado sin cargos adicionales.

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Funciones de la licuadora Ninja Blaster Portátil en oferta en Walmart

La característica más destacada de esta licuadora es la combinación del diseño portátil con vaso de 500 mililitros junto con el motor de 7.4 Volts y las cuchillas de acero inoxidable Ninja. El vaso de 500 mililitros funciona también como botella de viaje directamente desde la propia licuadora, característica que amplifica considerablemente la portabilidad del equipo frente a los modelos convencionales que requieren transferir el contenido a un recipiente adicional antes de salir del hogar.

Licuadora Ninja Blaster Portátil en Walmart (Walmart)

El motor recargable de 7.4 Volts permite preparar smoothies sin necesidad de conexión eléctrica directa, ideal para personas que utilizan el equipo en la oficina, el gimnasio o durante viajes. Las cuchillas de acero inoxidable compactas diseñadas específicamente para el segmento portátil Ninja garantizan trituración eficiente de frutas frescas, hielo picado y proteínas en polvo en pocos segundos, respaldadas por la trayectoria consolidada de la marca estadounidense en electrodomésticos premium del segmento alto rendimiento internacional.

Entre sus características destacan:

Marca Ninja modelo Blaster Portátil

modelo Capacidad vaso 500 mililitros personal

personal Motor 7.4 Volts recargable

recargable 1 velocidad única más función Pulse

única más función Pulse Color negro premium

premium Vaso que funciona como botella de viaje

Cuchillas de acero inoxidable Ninja

Ninja Diseño portátil compacto

compacto Ideal para smoothies individuales

Adecuado para batidos de proteínas post entrenamiento

post entrenamiento Perfecto para oficina y gimnasio sin cable

sin cable Alternativa portátil vs licuadoras convencionales de mesa

Garantía oficial Ninja México

La licuadora cuenta con garantía oficial Ninja México cubriendo defectos de fabricación en el motor recargable, cuchillas de acero inoxidable, vaso portátil y accesorios originales incluidos en el empaque según la política vigente del fabricante estadounidense para esta línea específica. La cobertura estándar del segmento electrodomésticos premium incluye el período básico según política vigente Ninja. La garantía aplica siempre que la compra se realice directamente con Walmart y no con vendedores externos del marketplace, por lo que conviene verificar el nombre del vendedor antes de finalizar la compra.

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