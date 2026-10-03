Si estás buscando renovar tu televisión por un modelo de pantalla grande, una opción que está en oferta es la Samsung Crystal UHD U8500HF de 65 pulgadas, una Smart TV con resolución 4K y funciones de inteligencia artificial.

El modelo de Samsung cuenta con tecnologías enfocadas en mejorar la calidad de imagen. Actualmente, la pantalla aparece con una rebaja en la tienda en línea de Bodega Aurrera.

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¿Cuánto cuesta la pantalla Samsung de 65 pulgadas en Bodega Aurrera?

La Samsung Crystal UHD de 65 pulgadas tiene actualmente un precio de 9 mil 499 pesos en Bodega Aurrera, de acuerdo con la publicación en su tienda en línea.

El precio anterior marcado en la publicación era de 17 mil 149 pesos, por lo que la rebaja representa un ahorro de 7 mil 650 pesos. La plataforma también muestra la posibilidad de pagar a meses sin intereses.

Pantalla Samsung en oferta Bodega Aurrera

¿Qué características tiene la Samsung Crystal UHD?

La pantalla cuenta con un tamaño de 65 pulgadas y resolución 4K UHD de 3840 x 2160 píxeles. También incorpora el procesador Crystal 4K, que permite escalar contenido de menor resolución y mejorar la nitidez de las imágenes.

Entre sus funciones se encuentran HDR, Color Booster y Motion Xcelerator. Además, Samsung integra Vision AI Companion, una función que permite interactuar con la televisión mediante herramientas de inteligencia artificial.

La Smart TV utiliza el sistema operativo Tizen y cuenta con Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay, Google Cast y Gaming Hub. También incluye funciones como Modo Fútbol y compatibilidad con tecnologías de sonido como Q-Symphony y OTS Lite.

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