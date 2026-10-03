Los expertos coinciden: las señales que indican que una cobija eléctrica ya es peligrosa y el error de doblarla mientras está prendida

Con la llegada del frío a buena parte de México, muchas familias vuelven a usar la cobija eléctrica. Sin embargo, la Electrical Safety Foundation International (ESFI), organización estadounidense de prevención de accidentes domésticos eléctricos, advierte que una cobija con áreas descoloridas, carbonizadas o raídas, o con cables agrietados, ya representa un riesgo, al igual que cualquier modelo con 10 años o más de uso, aunque todavía caliente.

A su vez, la ESFI señala que nunca debes doblarla mientras está encendida, porque puede sobrecalentarse y provocar un incendio. UL Solutions, laboratorio que certifica aparatos eléctricos, explica que los cables internos pueden dañarse al doblarse, lo que causa sobrecalentamiento e incluso chispas.

En tanto, el desgaste no siempre se ve. Según la ESFI, las almohadillas térmicas y las cobijas eléctricas causan alrededor de 500 incendios domésticos al año en Estados Unidos, y casi todos involucran cobijas de una década o más. “Es posible que los elementos internos estén deteriorados por el uso y por su antigüedad”, indica la organización.

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¿Por qué la cobija eléctrica no debe quedarse prendida toda la noche, según especialistas en quemaduras?

El uso prolongado también puede quemar la piel. Derek E. Bell, director del Centro de Quemados Kessler de la Universidad de Rochester, citado por UL Solutions, explica que el riesgo crece cuando el calor se concentra horas sobre la misma zona del cuerpo: “Estos accidentes por quemaduras suelen ocurrir porque alguien se quedó dormido sobre una zona arrugada de la cobija”.

Cobija eléctrica La importancia de revisar los cables en este tipo de productos. (Grok)

Por eso, el especialista recomienda usarla solo para precalentar la cama y apagarla antes de acostarte. La ESFI coincide: si tu cobija no tiene temporizador, desconéctala antes de dormir. Bell añade que no se recomienda para bebés, niños pequeños ni personas con parálisis; UL suma a quienes viven con diabetes, porque perciben menos el calor.

¿Qué otros hábitos con la cobija eléctrica aumentan el riesgo de incendio?

Los especialistas identifican otras prácticas que también ponen en riesgo el aparato:

Extensiones y multicontactos: la ESFI pide conectarla directamente a la pared, nunca a una extensión o regleta.

Objetos encima: no coloques nada sobre ella mientras está encendida.

Doble fuente de calor: no la combines con una almohadilla térmica para colchón.

Sofás cama y camas ajustables: UL advierte que sus mecanismos pueden pellizcar o desgastar los cables.

Mascotas: pueden morder los cables y provocar una descarga o un incendio.

Almacenamiento: guárdala enrollada, no doblada.

¿Cómo elegir una cobija eléctrica segura en México?

La ESFI recomienda comprar solo a empresas reconocidas y revisar que la etiqueta indique la certificación de un laboratorio como UL, ETL o CSA. En México, verifica también que el empaque acredite el cumplimiento de la NOM-003-SCFI-2014, norma de seguridad para productos eléctricos. UL también desaconseja adquirir estos aparatos de segunda mano.

Por último, cada vez que termines de usarla, apágala y desconéctala del enchufe, como recomienda UL.

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