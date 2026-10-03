Bialetti, el fabricante de la cafetera italiana original, pide no lavarla con jabón: “Son sustancias demasiado agresivas”

¿Las cafeteras Moka se tienen que lavar o no? Bialetti, el histórico fabricante italiano de cafeteras Moka, dedica una página entera en su blog a responder a este mito. La marca reconoce que con el uso acumula suciedad y de vez en cuando necesita una buena higienización. Pero, ¿cuáles son los productos aconsejados y cuáles deberían evitarse?

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué Bialetti recomienda no usar jabón para lavar la moka?

La compañía italiana subraya la importancia de no usar jabón ni detergente para platos para lavar la cafetera moka: “Son sustancias demasiado agresivas, que podrían dejar un sabor realmente desagradable en la cafetera”, explica. Asimismo, el lavavajillas tampoco es una opción, porque puede terminar dañando la superficie del material, aclara Bialetti.

Entonces, ¿con qué debería lavarse la Moka? La compañía indica que en el día a día basta con limpiar la cafetera con agua corriente caliente. Una vez fría, se desarma, se saca el embudo, se tiran los restos de café y se enjuaga cada pieza por separado. Después se seca con un paño y se vuelve a armar.

Bialetti afirma que en la limpieza diaria de la Moka basta con usar agua corriente. (Bialetti)

¿Cómo hacer una limpieza más profunda de la moka, según Bialetti?

De vez en cuando conviene ir un poco más allá del lavado diario, reconoce Bialetti. En esos casos, el procedimiento para limpiar cada parte de la Moka es el siguiente:

Filtro : se debe chequear que los orificios no estén tapados ; si lo están, un cepillo de cerdas suaves o la punta de una aguja resuelven el problema.

: se debe ; si lo están, un cepillo de cerdas suaves o la punta de una aguja resuelven el problema. Depósito de agua : el paso a paso consiste en llenar con agua , agregar dos cucharaditas de vinagre o ácido cítrico , armar la moka y pasar el líquido sin café adentro. Una vez pasado todo, tirar la mezcla y enjuagar todo con agua.

: el paso a paso consiste en llenar con , agregar dos cucharaditas de , armar la moka y pasar el líquido sin café adentro. Una vez pasado todo, tirar la mezcla y enjuagar todo con agua. Junta de goma: sacarla de la moka y pasarle un paño húmedo por toda la superficie.

En caso de que aparezca sarro en la Moka, se puede usar vinagre y ácido cítrico, señala Bialetti, ambos limpian y desodorizan bien, pero sin la agresividad de una esponja de metal o un abrasivo.

Y para prevenir la aparición de sarro, la compañía italiana aconseja usar agua filtrada o embotellada en vez de agua de la canilla, que suele ser más dura y acelera la aparición de sarro.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.