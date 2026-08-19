Liverpool remata estufa Samsung de 6 quemadores con horno de 146 litros y parrilla deslizable a menos de $10 mil pesos y 9 MSI

Renovar la estufa de la cocina es una de esas decisiones de compra que se posponen durante años. Para eso, Liverpool tiene en oferta la estufa Samsung de piso 76 cm con 6 quemadores y horno de convección de 146 litros modelo NX52D3000MV/AX, un equipo Samsung con parrilla deslizable, iluminación halógena y cubierta de vidrio templado.
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El equipo cotiza por 9 ,995.32 pesos cuando su precio original marcaba 14,699 pesos, un descuento de 4,703.68 pesos equivalente al 32 por ciento del catálogo Samsung México. Liverpool ofrece pago diferido a hasta 9 mensualidades sin intereses de 1,192.25 pesos, aunque conviene aclarar algo importante: el plan a 9 meses acumula recargo respecto al precio de contado (aproximadamente 735 pesos adicionales por diferimiento).
Qué distingue a este modelo Samsung dentro del segmento estufas premium
Samsung posiciona esta estufa dentro del segmento medio-alto de su catálogo cocina en México, apuntando específicamente a hogares con requerimientos amplios de cocina cotidiana. Estas son las características verificadas de la Samsung NX52D3000MV/AX según ficha oficial:
- Estufa de piso 76 cm de ancho con 93.9 cm alto y 67.5 cm de profundidad.
- Color plateado con puerta del horno con acabado ahumado.
- 6 quemadores sellados de tipo rápido y semi-rápido con material de acero.
- Cubierta de vidrio templado para resistencia + facilitar la limpieza.
- Capelo integrado para protección adicional de las parrillas.
- Encendido electrónico tanto en parrillas como en horno para uso seguro y rápido.
- Horno de convección con 146 litros de capacidad total (5.2 pies cúbicos).
- Parrilla deslizable integrada para facilitar el manejo de bandejas dentro del horno.
- Iluminación halógena interior del horno para monitorear alimentos durante cocción.
- 1 parrilla incluida en el horno con posiciones ajustables.
- Servicio Conexión Comfort de Liverpool disponible para instalación profesional.
- Compatible con gas natural o gas LP para instalaciones estándar mexicanas.
- Garantía oficial de 12 meses cubriendo defectos de fabricación.
Liverpool cuenta con envío directo con tiempo estimado entre 5 y 10 días hábiles según código postal y coordinación previa dado el peso del equipo. La garantía oficial Samsung México incluye 12 meses en partes generales, electrónica, sistema de encendido y válvulas de gas.
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