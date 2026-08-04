Liverpool rebaja el precio del horno microondas Samsung de 32 litros con 40% descuento y hasta 9 MSI

El horno microondas Samsung de 32 litros modelo MS32DG4504ATAX cuesta $2,459.40 pesos en Liverpool, lo que representa un 40% de descuento frente a los $4,099 del valor original del producto, con un ahorro directo de $1,639.60 pesos.

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Liverpool ofrece las opciones habituales de pago: contado, tarjetas de crédito y débito, monedero electrónico y la posibilidad de pagar a hasta 9 meses sin intereses con mensualidades de $273.27. La compra incluye envío gratuito en compras superiores a $499 pesos o la opción de recoger en tienda (Click & Collect) sin costo adicional.

Especificaciones principales del horno microondas Samsung de 32 litros

Este modelo combina capacidad y eficiencia, posicionándose como una opción práctica para la cocina diaria sin ocupar el espacio ni la complejidad de instalación de un horno empotrado.

Horno de microondas Samsung modelo MS32DG4504ATAX en Liverpool. (Liverpool)

Capacidad y diseño: Cavidad interior de 32 litros (1.1 pies cúbicos) con recubrimiento de Ceramic Enamel , altamente resistente a rayaduras y fácil de limpiar.

Cavidad interior de (1.1 pies cúbicos) con recubrimiento de , altamente resistente a rayaduras y fácil de limpiar. Rendimiento: Potencia de salida de 1000W con sistema de Triple Distribución de microondas, diseñado para cocinar los alimentos de manera uniforme en todos los rincones.

Potencia de salida de con sistema de de microondas, diseñado para cocinar los alimentos de manera uniforme en todos los rincones. Control y funciones: Panel de control táctil con perilla (Tact & Dial), pantalla LED, 7 niveles de potencia, función Home Dessert para postres caseros y Modo ECO para reducir el consumo energético en espera.

Panel de control táctil con perilla (Tact & Dial), pantalla LED, 7 niveles de potencia, función para postres caseros y para reducir el consumo energético en espera. Dimensiones: 51.7 x 29.7 x 42.4 cm (exterior), ideal para instalación libre (freestanding) en mostradores estándar de cocina.

El horno microondas Samsung es ideal para familias o personas que buscan una capacidad superior a los 20 litros estándar sin necesidad de instalar un horno de gran tamaño.

Forma de envío en Liverpool y garantía de Samsung

El producto se vende y envía directamente por Liverpool con cobertura nacional. El tiempo de entrega estándar oscila entre 3 y 7 días hábiles desde la compra del producto. El equipo incluye garantía oficial de Samsung que cubre defectos de fabricación en el magnetrón, panel de control y componentes internos durante el primer año.

En caso de que el producto no se encuentre en condiciones, Liverpool mantiene su política de devolución dentro de los primeros 30 días naturales, siempre que el producto conserve su empaque original, accesorios y no presente daños físicos por mal uso.

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