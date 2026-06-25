Costco lanza a precio de regalo la lavasecadora Samsung Bespoke AI eléctrica de 26 kg con 5 sensores de Inteligencia Artificial y la oferta termina este 28 de junio

Costco sumó a su catálogo una de las propuestas más fuertes del año dentro del segmento de electrodomésticos de lavandería Samsung Bespoke. La Lavasecadora Samsung Bespoke AI eléctrica de 26 kg de lavado y 15 kg de secado, modelo WD26DB8995BZAX —línea premium All-in-One Combo con tecnología Heat Pump— pasó de $50,699 a $34,699 pesos para socios con membresía vigente, con una rebaja directa de $16,000 pesos sobre el precio de catálogo. La oferta tiene vigencia hasta el 28 de junio de 2026, lo que da apenas unos días al comprador para evaluar la decisión.

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Costco habilita las opciones habituales de pago para socios: contado, tarjeta de crédito, débito, certificado de recompensa y financiamiento a meses sin intereses con bancos participantes según promoción vigente. El descuento aplica únicamente con membresía vigente (Oro o Ejecutiva), que puede tramitarse en el momento de la compra en sucursal o en línea desde costco.com.mx.

Qué ofrece la Samsung Bespoke AI Laundry Combo con 5 sensores de inteligencia artificial

El Samsung WD26DB8995BZAX es uno de los modelos premium de la familia Bespoke AI Laundry Combo de Samsung y se posiciona como propuesta tope dentro del catálogo de electrodomésticos de lavandería Samsung. La diferencia técnica frente a lavadoras y secadoras convencionales se concentra en cuatro áreas: función AI OptiWash con cinco sensores de inteligencia artificial que adaptan los niveles de detergente al tipo de tejido en cada lavada, tecnología Heat Pump (bomba de calor) para secar la ropa de forma rápida, suave y eficaz a baja temperatura, diseño All-in-One Combo que integra lavadora y secadora en un solo electrodoméstico ahorrando espacio, y motor Digital Inverter con garantía Samsung de 20 años.

Samsung Bespoke AI Lavasecadora Eléctrica en Costco Descuento directo de $16,000. (Costco)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Samsung México para el modelo WD26DB8995BZAX:

Capacidad de lavado: 26 kg , suficiente para lavar grandes cargas de ropa incluyendo edredones tamaño King Size.

, suficiente para lavar grandes cargas de ropa incluyendo edredones tamaño King Size. Capacidad de secado: 15 kg .

. Tipo: lavasecadora All-in-One Combo (lavadora + secadora en un solo equipo).

lavasecadora All-in-One Combo (lavadora + secadora en un solo equipo). Tecnología de secado: Heat Pump (bomba de calor) que seca a baja temperatura para cuidar las prendas y reducir el consumo energético.

(bomba de calor) que seca a baja temperatura para cuidar las prendas y reducir el consumo energético. AI OptiWash: función con cinco sensores de inteligencia artificial que detectan el tipo de tejido, analizan el nivel de suciedad y adaptan automáticamente los niveles de detergente y agua para cada carga.

función con que detectan el tipo de tejido, analizan el nivel de suciedad y adaptan automáticamente los niveles de detergente y agua para cada carga. AI Wash & Dry: ajusta de forma inteligente el lavado y secado de la ropa en cada ciclo según el peso, tipo de tela y nivel de suciedad detectado por los sensores.

ajusta de forma inteligente el lavado y secado de la ropa en cada ciclo según el peso, tipo de tela y nivel de suciedad detectado por los sensores. AI Ecobubble: disuelve el jabón para crear una espuma espesa que penetra en la tela, optimizando el lavado en bajas temperaturas y cuidando los tejidos.

disuelve el jabón para crear una espuma espesa que penetra en la tela, optimizando el lavado en bajas temperaturas y cuidando los tejidos. Super Speed: ciclo completo de lavado + secado en 98 minutos para cargas grandes con resultados óptimos.

ciclo completo de lavado + secado en para cargas grandes con resultados óptimos. Pantalla: TFT táctil de 7 pulgadas para control intuitivo de funciones, programas y monitoreo de ciclos.

para control intuitivo de funciones, programas y monitoreo de ciclos. Modos de operación: múltiples ciclos preestablecidos incluyendo Toallas, AI Wash & Dry, Heavy Duty, Super Speed, Carga Pequeña, Bedding (edredones), Self Clean+ (autolimpieza).

múltiples ciclos preestablecidos incluyendo Toallas, AI Wash & Dry, Heavy Duty, Super Speed, Carga Pequeña, Bedding (edredones), Self Clean+ (autolimpieza). AI Energy Mode: reduce el consumo de energía hasta un 19% en ciertos ciclos manteniendo el mismo rendimiento de lavado.

reduce el consumo de energía hasta un en ciertos ciclos manteniendo el mismo rendimiento de lavado. Auto Open Door: abre automáticamente la puerta al terminar el ciclo para que la humedad se disipe y evitar malos olores en la ropa.

abre automáticamente la puerta al terminar el ciclo para que la humedad se disipe y evitar malos olores en la ropa. SmartThings: integración completa con ecosistema Samsung; permite controlar la lavasecadora desde el celular, monitorear consumo energético y recibir notificaciones de fin de ciclo. Funciona también como Hub central para dispositivos compatibles SmartThings del hogar (puerta de timbre, otros electrodomésticos Samsung).

integración completa con ecosistema Samsung; permite controlar la lavasecadora desde el celular, monitorear consumo energético y recibir notificaciones de fin de ciclo. Funciona también como para dispositivos compatibles SmartThings del hogar (puerta de timbre, otros electrodomésticos Samsung). Bixby integrado: escucha y responde comandos de voz para controlar funciones sin tocar el panel.

escucha y responde comandos de voz para controlar funciones sin tocar el panel. Knox Security: protección integrada para datos personales y cuenta Samsung.

protección integrada para datos personales y cuenta Samsung. Motor Digital Inverter: con garantía Samsung de 20 años en el motor, una de las más extensas del mercado.

con en el motor, una de las más extensas del mercado. Tipo de instalación: carga frontal con diseño que se integra a cocinas, baños o cuartos de lavado.

carga frontal con diseño que se integra a cocinas, baños o cuartos de lavado. Color: Bespoke disponible según catálogo Samsung México.

Bespoke disponible según catálogo Samsung México. Voltaje: eléctrica, compatible con la red eléctrica residencial estándar mexicana.

Forma de envío en Costco y garantía del producto

El producto se vende y envía directamente por Costco con cobertura nacional. El descuento de socios aplica únicamente con membresía vigente (Oro o Ejecutiva); por las dimensiones y peso del empaque de una lavasecadora All-in-One de 26 kg de capacidad, conviene verificar accesos del domicilio antes de programar la entrega. El servicio de mensajería deja el equipo en la entrada del domicilio en primer piso, sin subir escaleras ni usar elevadores ni desempacar el equipo, según las condiciones estándar de Costco para electrodomésticos de gran formato. La instalación profesional —que incluye conexión a tomas de agua y energía eléctrica— no está incluida en el precio del producto y debe contratarse por separado con un técnico certificado Samsung México o con el servicio de instalación profesional autorizado. El tiempo de entrega oscila entre 5 y 10 días hábiles tras confirmar la orden.

El equipo incluye un año de garantía oficial Samsung México que cubre defectos de fábrica, complementada con 20 años de garantía en el motor Digital Inverter —una de las más extensas del mercado mexicano— para productos registrados en la app Samsung Members. Conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía con el fabricante en caso de incidencia. Costco también ofrece su política de devolución estándar para socios, que permite verificar el funcionamiento del equipo dentro del periodo definido por la membresía. La oferta tiene vigencia hasta el 28 de junio de 2026.

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