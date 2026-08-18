Walmart pone en rebaja televisor Philips de 32 pulgadas HD a menos de $2,000 pesos y con hasta 3 MSI

Para una recámara, estudio o cualquier espacio pequeño, Walmart tiene en rebaja una pantalla Philips de 32 pulgadas con resolución HD y sistema Roku TV, una opción que también brinda acceso a plataformas de entretenimiento sin gastar demasiado.

El modelo Philips 32PFL6654/F8C cuenta con tecnología LED, conexión inalámbrica a internet y control desde el celular mediante la aplicación de Roku. Además, y lo mejor de todo, es su precio actual que queda por debajo de los $2,000 pesos.

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¿Cuánto se ahorra con la rebaja de Walmart?

La reducción es de casi la mitad del precio anterior. Así quedan las cifras:

Precio anterior: $3,490 pesos.

$3,490 pesos. Precio en rebaja: $1,990 pesos.

$1,990 pesos. Ahorro: $1,500 pesos.

$1,500 pesos. Descuento aproximado: 43%.

A esto se suma la posibilidad de pagarla a 3 meses sin intereses de $663.33 pesos, con tarjetas participantes. Walmart también muestra la alternativa de cubrir la compra mediante Cashi hasta en ocho plazos.

Televisión Philip con Roku incluido por menos de $2,000 pesos (Captura Walmart)

¿Qué ofrece la pantalla Philips de 32 pulgadas?

Uno de sus principales atractivos es que incorpora Roku TV, un sistema que reúne en una sola pantalla aplicaciones de streaming, canales gratuitos y otras opciones de entretenimiento conectadas a internet.

Además, desde la aplicación de Roku es posible:

Controlar la televisión con el celular

Realizar búsquedas por voz

Usar el teclado del teléfono

Navegar entre contenidos sin depender únicamente del control remoto

Además de las funciones de Roku TV, el televisor cuenta con características enfocadas en imagen, conectividad y uso diario, entre ellas:

Pantalla de 32 pulgadas .

. Resolución HD de 1280 x 720 píxeles .

. Tecnología LED .

. Sistema Roku TV .

. Conexión inalámbrica a internet.

Control mediante la aplicación de Roku.

Entradas HDMI.

Diseño delgado.

Sonido envolvente para mejorar la claridad de los diálogos.

¿Para qué espacios puede funcionar una televisión de 32 pulgadas?

Por sus dimensiones, este tipo de pantalla puede adaptarse a una recámara, cocina, estudio o habitación secundaria, especialmente en lugares donde no se necesita un televisor de mayor tamaño.

Además, como Roku TV ya viene integrado, no es necesario conectar un dispositivo adicional para utilizar sus funciones. Por su parte, las entradas HDMI permiten enlazar otros equipos compatibles.

¿Qué revisar antes de pedirla en Walmart?

La pantalla aparece vendida y enviada por Walmart y cuenta con devolución hasta 30 días después de recibirla. Sin embargo, la disponibilidad, entrega y opciones de recolección pueden cambiar según la ubicación.

Antes de pagar:

Ingresar el código postal para comprobar disponibilidad. Verificar que siga aplicado el precio de $1,990 pesos. Revisar si la tarjeta participa en los 3 meses sin intereses. Confirmar el monto final antes de completar el pedido.

Walmart no indica una fecha de término para la rebaja, por lo que el precio y la disponibilidad pueden cambiar.

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