Walmart remata la pantalla Philips de 55 pulgadas Roku 4K Ultra HD LED

Walmart lanzó una promoción con el remate de la pantalla Philips de 55 pulgadas Roku 4K Ultra HD LED, modelo 55PUL6653/F8. Se trata de una opción competitiva dentro del segmento de pantallas 4K de gama media.

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Pantalla Philips 55 Pulgadas precio

El televisor, que tenía un costo de 9 mil 999 pesos, ahora puede adquirirse por 6 mil 490, lo que representa un ahorro de 3 mil 509 pesos. Además, la promoción incluye la posibilidad de pagar hasta en 24 meses sin intereses, con mensualidades aproximadas de 270.42 pesos.

Walmart también ofrece una política de devolución de hasta 30 días después de recibido el producto.

La oferta está disponible en la tienda en línea de Walmart.

Pantalla Philips 55 Pulgadas características

Tamaño de la Pantalla: 55 pulgadas

Resolución: 3840 x 2160

Tecnología de la Pantalla: LED

Smart: Sí

Marca: Philips

“Roku TV es un televisor más sencillo e inteligente totalmente diseñado para el entretenimiento con funciones integradas para transmitir, ver televisión en vivo y mucho más. Controla la Roku TV desde tu celular, busca con el teclado, usa la búsqueda por voz o conecta unos audífonos al celular y escucha la televisión sin molestar a los demás. Con conexión inalámbrica a internet disfruta del mejor contenido sin cables. Entradas HDMI para una resolución FHD en un solo cable. La alta definición muestra colores y detalles con una gran calidad en cada imagen para una experiencia visual más agradable. Con un sonido envolvente con altos nítidos y diálogos claros. Siempre tendrás la imagen perfecta con un consumo de energía bajo”, se lee en la descripción del producto.

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