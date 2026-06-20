¡Excelente oportunidad! Quienes busquen renovar su centro de entretenimiento pueden aprovechar la promoción disponible en Walmart, donde la pantalla Philips de 65 pulgadas Google UHD LED modelo 65PUL7552/F8 se encuentra con un descuento importante respecto a su precio habitual.

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Pantalla Philips de 65 pulgadas precio

Actualmente, la pantalla tiene un precio de 7 mil 990 pesos, cuando anteriormente se comercializaba en 10 mil 799 pesos, lo que representa un ahorro de 2 mil 809 pesos.

Asimismo Walmart da la oportunidad de adquirir el equipo mediante un esquema de financiamiento de hasta 20 meses sin intereses de 399.50 pesos mensuales.

Otro de los beneficios es la política de devolución que permite a los clientes realizar devoluciones hasta 30 días después de recibido el producto.

La oferta está disponible en la tienda en línea de Walmart.

Pantalla Philips de 65 pulgadas características

La pantalla Philips de 65 pulgadas tiene una resolución Ultra HD 4K y sistema Google TV. Además, incorpora Chromecast integrado, compatibilidad con HDR10, conectividad WiFi y Bluetooth, así como control por voz mediante el Asistente de Google.

Pantalla y resolución: Tecnología LED con panel de 3840 x 2160p (4K Ultra HD), ofreciendo colores vibrantes y alta nitidez.

Plataforma inteligente: Acceso a Google TV y Google Play Store para descargar aplicaciones de streaming populares.

Calidad de imagen: Compatible con formatos HDR (incluyendo HDR10) para un mejor contraste y profundidad de color.

Control por voz: Cuenta con Asistente de Google integrado en el control remoto para buscar contenido o controlar dispositivos de tu hogar.

Audio: Equipado con Dolby Audio o Dolby Atmos (según el modelo específico), brindando un sonido claro y envolvente.

Conectividad: Puertos HDMI (varios con soporte ARC/eARC) y USB para conectar consolas, barras de sonido o dispositivos de almacenamiento.

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