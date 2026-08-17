Walmart remata por $2,909 el televisor Samsung de 32 pulgadas HD Smart TV, una pantalla con acceso a contenido inteligente en meses sin intereses

Walmart tiene en rebaja la pantalla Samsung de 32 pulgadas HD Smart TV, con un precio de $2,909 pesos y un ahorro de $513 frente a su costo anterior. El equipo llega en menos de 24 horas y puede pagarse hasta en 12 meses sin intereses.

Se trata de un televisor inteligente que funciona con la plataforma Tizen, con tecnología LED, resolución HD y funciones de imagen como PurColor y HDR. Su diseño delgado está pensado para integrarse a la pared sin ocupar demasiado espacio.

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¿Cuánto cuesta la pantalla Samsung de 32 pulgadas en Walmart y cómo pagarla?

Según la ficha del producto en Walmart, el televisor bajó de $3,422 a $2,909 pesos, un ahorro de $513. Para el pago en diferido, la cadena de retail ofrece diversos esquemas de meses sin intereses (MSI) con BBCA, Banco Azteca y HSBC, entre otras tarjeta; las alternativas disponibles son:

3 MSI de $969.67

6 MSI de $484.83

9 MSI de $323.22

12 MSI de $242.42

Todas las opciones se calculan sobre el precio de $2,909. También se puede pagar hasta en 8 plazos con Cashi + Aplazo.

La pantalla Samsung de 32 pulgadas está en rebaja en Walmart. (Walmart)

¿Qué características tiene la pantalla Samsung de 32 pulgadas HD Smart TV a la venta en Walmart?

La pantalla Samsung a la venta en Walmart tiene una pantalla LED de 32 pulgadas con resolución HD de 1,366 x 768 píxeles y frecuencia de actualización de 60 Hz. Entre sus funciones de imagen está PurColor, que amplía la gama de colores para lograr tonos más naturales, y HDR, que mejora el contraste entre las zonas más claras y oscuras de cada escena.

El aparato mide 45.18 cm de alto con soporte y 43.89 cm sin él, con una profundidad de 7.22 cm sin base y 11.73 cm con base. “Con un diseño sorprendentemente delgado, se integra perfectamente a la pared y al diseño de la habitación”, indica la ficha del producto en Walmart.

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