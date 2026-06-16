Walmart lanza a precio de regalo la pantalla Atvio Roku TV de 32 pulgadas HD para recámara o cocina

Walmart tiene en rebaja la TV Atvio ATV-32SMR, una Smart TV LED de 32 pulgadas con resolución HD y plataforma Roku. Su tamaño compacto la hace ideal para recámara, cocina o cualquier habitación donde se busque una pantalla práctica y accesible.

La plataforma de ventas ofrece el producto con descuento y con opción de pago en diferido en meses sin intereses (MSI).

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¿Cuánto sale la TV Atvio Roku de 32 pulgadas en Walmart y qué opciones de financiamiento hay?

El precio actual de la pantalla Atvio en Walmart es de $2,590 pesos, frente al precio original de $2,990 pesos (un ahorro de $400 pesos).

Además de la rebaja en el producto, la tienda ofrece financiamiento de hasta 18 meses sin intereses con pagos desde $143.89 pesos mensuales. También existen alternativas de pago en mensualidades de 3, 6, 9 y 12 MSI.

El producto es vendido y enviado directamente por Walmart con devolución de hasta 30 días.

Walmart ofrece hasta 18 meses sin intereses a $143.89 mensuales para la TV Atvio de 32 pulgadas. (Walmart)

¿Cuáles son las especificaciones de la pantalla Atvio de 32 pulgadas disponible en Walmart?

De acuerdo con la descripción de Walmart, la Smart TV marca ATVIO trabaja con diferentes sistemas operativos y plataformas. Su tecnología Roku permite imágenes nítidas y a todo color.

Otras características técnicas de la pantalla Atvio son:

Tecnología de pantalla: LED HD

LED HD Resolución: 1,366 x 768 píxeles

1,366 x 768 píxeles Tamaño: 32 pulgadas

32 pulgadas Plataforma Smart TV: Roku

Roku Streaming: Prime Video y plataformas compatibles con Roku

Prime Video y plataformas compatibles con Roku Conectividad: 1 puerto HDMI

1 puerto HDMI Control remoto: incluido

incluido Peso: 4.1 kg

Su tamaño convierte a esta pantalla ofrecida por Walmart en un dispositivo ideal para cualquier habitación.

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