Mientras todos esperan por el Google Pixel 11, Liverpool remata el Pixel 10 Pro OLED con más de $9,000 pesos de descuento

El cambio de generación de un celular puede abrir una buena oportunidad para comprar un equipo de gama alta a menor precio. Y es que mientras el Google Pixel 11 se prepara para llegar al mercado, Liverpool redujo más de 9 mil pesos el costo del Pixel 10 Pro, que mantiene varias de las funciones más avanzadas de la generación anterior.

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El modelo en promoción cuenta con 512 GB de almacenamiento, pantalla OLED de 6.3 pulgadas y 16 GB de RAM. Actualmente, Liverpool lo ofrece en $22,049.30 pesos, frente a un precio anterior de $31,499 pesos, además de integrar herramientas de inteligencia artificial con Gemini y un sistema de cámaras enfocado en fotografía y video.

¿Cuánto baja el Pixel 10 Pro antes de la llegada del Pixel 11?

Con la rebaja actual, el Google Pixel 10 Pro de 512 GB tiene una reducción de $9,449.70 pesos, equivalente al 30% de su precio anterior.

Aunado a lo anterior, Liverpool ofrece la opción de hasta 13 meses sin intereses de $1,938.40 pesos. Como esta alternativa aparece por separado del precio en descuento, antes de pagar es importante revisar qué promoción corresponde a la tarjeta seleccionada.

De acuerdo con el blog oficial de Google, la familia Pixel 11 fue presentada el 12 de agosto de 2026 y los modelos Pixel 11, Pixel 11 Pro y Pixel 11 Pro XL comenzaron su preventa ese mismo día. Su llegada a las tiendas de Google y distribuidores está prevista para el 20 de agosto. Con este cambio de generación, el Pixel 10 Pro queda como una alternativa con un recorte importante en su precio.

El Pixel 10 Pro tiene una rebaja de cerca del 30%. El Pixel 10 Pro cuenta con una pantalla Super Actua de 6.3 pulgadas que alcanza hasta 120 Hz. (Captura Liverpool)

¿Qué mantiene vigente al Google Pixel 10 Pro?

Aunque ya existe una nueva generación, el Pixel 10 Pro conserva características de gama alta. Su pantalla Super Actua de 6.3 pulgadas alcanza hasta 120 Hz, lo que permite desplazamientos más fluidos al navegar, jugar o cambiar entre aplicaciones.

También incorpora el procesador Google Tensor G5, diseñado para trabajar con las funciones de inteligencia artificial de la marca, además de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento en la versión disponible en Liverpool.

¿Qué ofrece en fotografía y video?

La cámara sigue siendo uno de los principales atractivos del equipo. Su sistema trasero incluye:

Cámara principal de 50 MP .

. Ultra gran angular de 48 MP .

. Teleobjetivo de 48 MP con zoom óptico 5x .

. Zoom de resolución profesional de hasta 100x .

. Grabación de video mejorada hasta 8K.

A esto se suman funciones apoyadas por Gemini, como el Asistente de cámara, que puede sugerir encuadres, iluminación y modos de fotografía según la escena.

¿En qué colores está disponible el Pixel 10 Pro?

Liverpool muestra el Pixel 10 Pro de 512 GB en cuatro colores:

Gris

Blanco

Negro

Verde claro

La disponibilidad puede variar según el color, la sucursal y el código postal. Por ello, antes de continuar con la compra es necesario seleccionar la variante deseada y comprobar si tiene envío a domicilio o recolección mediante Click & Collect.

Finalmente, conviene verificar que siga aplicado el precio de $22,049.30 pesos, ya que Liverpool señala que las promociones en línea pueden ser distintas a las disponibles en tienda.

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