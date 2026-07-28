¿Cómo pasar todos tus datos a tu nuevo Google Pixel si tenías Android? La guía definitiva paso a paso

Si acabas de estrenar un Google Pixel y tienes un teléfono Android anterior, puedes transferir tu información directamente entre ambos dispositivos, aunque el proceso exacto varía según el modelo de Pixel y la versión de Android que uses.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Paso a paso para transferir datos de un celular Android a un Pixel 8 o posterior

Los usuarios de un nuevo celular Pixel 8 o modelos posteriores que quieran transferir información desde su antiguo celular Android (incluidos mensajes de texto, fotos, contactos y apps) pueden seguir el siguiente paso a paso, según explica Google en su página de soporte:

Vincula los dispositivos: enciende el Android anterior y el Pixel nuevo. En el Pixel, presiona “Dispositivo Pixel o Android” En el teléfono anterior, presiona “Configurar” y escanea con la cámara el código QR que muestra el Pixel Prepara el nuevo Pixel Configura la tarjeta SIM o descarga la eSIM Ingresa el código de bloqueo del teléfono anterior para transferir las cuentas de Google) Transfiere los datos Con código QR: sigue las instrucciones en pantalla para elegir qué transferir Con cable: presiona 5 veces la pantalla cuando aparezca “Copia los datos de tu dispositivo Android”, conecta ambos equipos con USB-C, sigue las instrucciones que indique y elige entre copiar todo o solo una selección

¿Cómo transferir datos en Pixel Fold, Pixel 7 Pro y modelos anteriores?

En cambio, si vas a pasar información de un celular Android a un Pixel Fold, Pixel 7 Pro u otros modelos anteriores, el procedimiento es el siguiente:

Enciende el dispositivo e inserta la SIM (si corresponde) y presiona “Comenzar” Conecta los teléfonos, ya sea con cable (opción recomendada) o con conexión WiFi Transfiere los datos:

Con cable : cuando aparezca el mensaje “Copiar apps y datos” tocar Siguiente > Copia tus datos y una vez se solicite usar el dispositivo anterior, presionar Siguiente. A continuación, conectar el cable a ambos dispositivos y presionar Confiar.

: cuando aparezca el mensaje “Copiar apps y datos” tocar Siguiente > Copia tus datos y una vez se solicite usar el dispositivo anterior, presionar Siguiente. A continuación, conectar el cable a ambos dispositivos y presionar Confiar.

Con WiFi: al aparecer el mensaje “Copiar apps y datos”, presionar Siguiente > Copia tus datos. Luego, cuando se solicite usar el dispositivo anterior, presionar Siguiente. Después, presionar la opción de copia sin cable.

En ambos casos (con cable y con WiFi, puedes elegir entre “Exprés” (copia todo lo respaldado) o “Personalizar” (selección manual).

¿Qué datos se transfieren automáticamente y cuáles no?

Es importante mencionar que la transferencia de datos entre el celular Android y el Pixel no mueve toda la información disponible al dispositivo más reciente. Lo que sí se transfiere de forma automática es:

Cuentas de Google

Contactos e historial de llamadas

Mensajes

Documentos y descargas

Aplicaciones

Datos sincronizados con la nube (correo, calendario, contraseñas guardadas)

En tanto, no se transfieren:

Cuentas ajenas a Google

Historial de chat de WhatsApp

Suscripciones como Spotify o Fitbit

Archivos en carpetas ocultas

Apps fuera de Play Store

Permisos de las aplicaciones

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.