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¿Cómo pasar todos tus datos a tu nuevo Google Pixel si tenías Android? La guía definitiva paso a paso

Google detalla en su sitio de soporte cómo transferir mensajes, fotos, contactos y apps desde un teléfono Android a un nuevo Pixel, con procesos distintos según el modelo. Así lo explica la compañía paso a paso.

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3 minutos lectura
Escrito por: Angie Tonelli

Si acabas de estrenar un Google Pixel y tienes un teléfono Android anterior, puedes transferir tu información directamente entre ambos dispositivos, aunque el proceso exacto varía según el modelo de Pixel y la versión de Android que uses.

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Paso a paso para transferir datos de un celular Android a un Pixel 8 o posterior

Los usuarios de un nuevo celular Pixel 8 o modelos posteriores que quieran transferir información desde su antiguo celular Android (incluidos mensajes de texto, fotos, contactos y apps) pueden seguir el siguiente paso a paso, según explica Google en su página de soporte:

  1. Vincula los dispositivos: enciende el Android anterior y el Pixel nuevo.
    1. En el Pixel, presiona “Dispositivo Pixel o Android”
    2. En el teléfono anterior, presiona “Configurar” y escanea con la cámara el código QR que muestra el Pixel
  2. Prepara el nuevo Pixel
    1. Configura la tarjeta SIM o descarga la eSIM
    2. Ingresa el código de bloqueo del teléfono anterior para transferir las cuentas de Google)
  3. Transfiere los datos
    1. Con código QR: sigue las instrucciones en pantalla para elegir qué transferir
    2. Con cable: presiona 5 veces la pantalla cuando aparezca “Copia los datos de tu dispositivo Android”, conecta ambos equipos con USB-C, sigue las instrucciones que indique y elige entre copiar todo o solo una selección

¿Cómo transferir datos en Pixel Fold, Pixel 7 Pro y modelos anteriores?

En cambio, si vas a pasar información de un celular Android a un Pixel Fold, Pixel 7 Pro u otros modelos anteriores, el procedimiento es el siguiente:

  1. Enciende el dispositivo e inserta la SIM (si corresponde) y presiona “Comenzar”
  2. Conecta los teléfonos, ya sea con cable (opción recomendada) o con conexión WiFi
  3. Transfiere los datos:
    • Con cable: cuando aparezca el mensaje “Copiar apps y datos” tocar Siguiente > Copia tus datos y una vez se solicite usar el dispositivo anterior, presionar Siguiente. A continuación, conectar el cable a ambos dispositivos y presionar Confiar.
    • Con WiFi: al aparecer el mensaje “Copiar apps y datos”, presionar Siguiente > Copia tus datos. Luego, cuando se solicite usar el dispositivo anterior, presionar Siguiente. Después, presionar la opción de copia sin cable.

En ambos casos (con cable y con WiFi, puedes elegir entre “Exprés” (copia todo lo respaldado) o “Personalizar” (selección manual).

¿Qué datos se transfieren automáticamente y cuáles no?

Es importante mencionar que la transferencia de datos entre el celular Android y el Pixel no mueve toda la información disponible al dispositivo más reciente. Lo que sí se transfiere de forma automática es:

  • Cuentas de Google
  • Contactos e historial de llamadas
  • Mensajes
  • Documentos y descargas
  • Aplicaciones
  • Datos sincronizados con la nube (correo, calendario, contraseñas guardadas)

En tanto, no se transfieren:

  • Cuentas ajenas a Google
  • Historial de chat de WhatsApp
  • Suscripciones como Spotify o Fitbit
  • Archivos en carpetas ocultas
  • Apps fuera de Play Store
  • Permisos de las aplicaciones

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