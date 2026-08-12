Liverpool remata el Google Pixel 10 de 128GB, cámara de 48MP y funciones avanzadas de IA

Si estás buscando renovar tu celular, el Google Pixel 10 de 128GB de almacenamiento aparece entre las ofertas de Liverpool con una rebaja que reduce considerablemente su precio habitual.
La tienda departamental ofrece el Google Pixel 10 OLED de 6.3 pulgadas en 13 mil 999, cuando su precio anterior era de 19mil 999, lo que representa un ahorro de 6 mil pesos.
Además del precio de contado, Liverpool permite adquirirlo a hasta 13 meses sin intereses, con pagos aproximados de mil 230.71 al mes, sujeto a condiciones de la promoción y al método de pago.
El equipo está disponible en diferentes opciones de color, entre ellas negro, azul, lila medio y amarillo. Puedes conseguir la promoción aquí.
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Google Pixel 10 características
El Google Pixel 10 cuenta con una pantalla OLED de 6.3 pulgadas a 120 Hz, el procesador Google Tensor G5, 12 GB de RAM, y un sistema de triple cámara trasera que integra por primera vez un lente teleobjetivo de 10.8 MP con zoom óptico 5x en el modelo base.
- Pantalla: OLED de 6.3 pulgadas, resolución de 2424 x 1080 píxeles, tasa de refresco adaptativa de 60-120 Hz y pico de brillo de hasta 3000 nits.
- Procesador: Google Tensor G5 acompañado del coprocesador de seguridad Titan M2.
- Memoria y Almacenamiento: 12 GB de RAM con opciones de 128 GB o 256 GB de almacenamiento interno.
- Cámaras Traseras: Sensor principal de 48 MP (f/1.7) con OIS, ultra gran angular de 13 MP (f/2.2) y teleobjetivo de 10.8 MP (f/3.1) con zoom óptico 5x y OIS.
- Cámara Frontal: 10.5 MP (f/2.2).
- Batería y Carga: 4970 mAh con soporte de carga rápida por cable de 30 W e inalámbrica Qi2 de 15 W.
- Sistema Operativo: Android 16, con el compromiso de 7 años de actualizaciones de software.
- Resistencia: Certificación IP68 contra polvo y agua, con protección Corning Gorilla Glass Victus 2.
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