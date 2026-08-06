Mientras todos esperan por el Samsung Z Flip8, Liverpool rebaja y remata el Galaxy Z Flip5 de 256GB a tres veces menos

Liverpool remata el Samsung Galaxy Z Flip5 de 256 GB a $11,499 pesos, casi una tercera parte del valor del nuevo Galaxy Z Flip8, presentado mundialmente el pasado 22 de julio y listo para salir a la venta este 7 de agosto de 2026.

La tienda departamental rebajó el costo de la generación anterior a una fracción del precio oficial del Flip8 ($30,499.00 pesos en preventa), permitiendo adquirir un teléfono plegable de gama alta por un monto significativamente menor.

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¿Por qué comprar el Galaxy Z Flip5 en Liverpool ante la llegada del nuevo Flip8?

La llegada del Samsung Galaxy Z Flip8 programado para este 7 de agosto fija una vara alta en precio: $30,499.00 pesos en preventa, aun con la rebaja sobre su costo original de $32,999.00 pesos. Liverpool aprovecha la expectativa de este lanzamiento para rematar el Galaxy Z Flip5 de 256 GB, convirtiéndolo en la opción más inteligente para estrenar un teléfono plegable sin desembolsar una cifra estratosférica.

Comparar la inversión entre ambos teléfonos de Samsung deja ver un ahorro radical para el bolsillo:

El Galaxy Z Flip8 en preventa se vende a $30,499.00 pesos previo a su venta oficial en tiendas este 7 de agosto.

se vende a $30,499.00 pesos previo a su venta oficial en tiendas este 7 de agosto. El Galaxy Z Flip5 de 256 GB cuesta $11,499 pesos y cuenta con la misma capacidad de almacenamiento. Ideal para los usuarios que no se preocupan por tener siempre el modelo más nuevo.

cuesta $11,499 pesos y cuenta con la misma capacidad de almacenamiento. Ideal para los usuarios que no se preocupan por tener siempre el modelo más nuevo. Liverpool ofrece hasta 24 meses sin intereses (MSI) con las tarjetas exclusivas de la tienda y hasta 18 MSI con Visa y MasterCard.

Samsung Z Flip8 en Liverpool Listo para salir a la venta en todo el mundo. (Liverpool)

¿Qué funciones y especificaciones ofrece el Samsung Galaxy Z Flip5 de 256 GB que remata Liverpool?

El Samsung Galaxy Z Flip5 destaca por su pantalla principal Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas y una pantalla externa que permite usar aplicaciones como WhatsApp o YouTube sin necesidad de abrir el teléfono. Su chasis ligero está disponible en tonos menta y gris, ideal para transportarlo en bolsillos reducidos de forma cómoda.

Las especificaciones técnicas del Samsung Galaxy Z Flip5 en la tienda en línea de Liverpool confirman un rendimiento de gama alta a precio de liquidación:

Desbloqueado para cualquier compañía.

Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas con resolución Full HD+.

Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas con resolución Full HD+. 256 GB de memoria interna y 8 GB de RAM.

Procesador: Qualcomm Snapdragon SM8550.

Qualcomm Snapdragon SM8550. Cámaras trasera de 12 megapíxeles y frontal de 10 megapíxeles.

trasera de 12 megapíxeles y frontal de 10 megapíxeles. Sistema operativo: Android 13.

Android 13. Tecnología de desbloqueo: Numérico, huella digital y reconocimiento facial.

Numérico, huella digital y reconocimiento facial. Conectividad: Bluetooth, Wi-Fi y NFC (Near Field Communication).

Bluetooth, Wi-Fi y NFC (Near Field Communication). Resistente al agua

Carga rápida con entrada USB Tipo C e incluye cargador.

con entrada USB Tipo C e incluye cargador. SIM: 2 ranuras para tarjeta SIM.

2 ranuras para tarjeta SIM. Audio: 2 altavoces incorporados.

2 altavoces incorporados. Asistente de voz incorporado: Google Assistant.

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