Liverpool remata set de mancuernas de peso variable Eleva, ideal adultos mayores con casi 30% descuento

Liverpool lanzó una promoción pensada para adultos mayores que buscan practicar ejercicio físico en casa. El set de mancuernas de peso variable de la marca Eleva está en rebaja con un precio de $1,299 pesos, con un ahorro cercano a los $500. El paquete incluye seis pesas de distinto peso y un rack de almacenaje.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuánto cuesta el set de mancuernas Eleva en Liverpool y cómo pagarlo?

Según la ficha del producto en Liverpool, el set de mancuernas bajó de $1,798.80 a $1,299 pesos, un ahorro de $499.80, equivalente a casi 30% de descuento. El producto tiene envío gratis a todo el país, con opción de recibirlo a domicilio o recogerlo en tienda mediante Click & Collect.

Para el pago en diferido, los esquemas de pago con tarjetas Liverpool son:

3 meses sin intereses de $433 al mes

de $433 al mes 6 meses sin intereses de $216.50 al mes

de $216.50 al mes Pago único de $1,299

Con otras tarjetas, Visa y MasterCard, la alternativa disponible es de 3 meses sin intereses de $433, además del pago único.

Set de mancuernas Eleva El producto se puede adquirir en hasta 6 MSI en Liverpool. (Liverpool)

¿Qué incluye el set de mancuernas Eleva que está con descuento en Liverpool?

De acuerdo con la descripción del producto, el set de mancuernas contiene seis pesas de 3 pesos diferentes (3, 5 y 8 libras) identificadas con colores distintos. También incluye un rack de almacenaje capaz de soportar el peso de las seis mancuernas, pensado para mantener organizado el espacio de entrenamiento.

Las mancuernas tienen forma hexagonal, un diseño que evita que rueden por el piso, y están recubiertas con neopreno, material que protege el suelo de golpes y rayaduras, mejora el agarre y reduce el riesgo de que se resbalen, además de ser resistente a la humedad. Son “ideales para realizar numerosos ejercicios de fortalecimiento en gimnasio, casa o al aire libre”, indica Liverpool en la ficha del producto.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.