Liverpool remata baumanómetro digital para medir presión arterial en casa, ideal para adultos mayores

El baumanómetro digital para medir presión arterial cuesta $496.75 pesos en Liverpool, lo que representa un 68% de descuento frente a los $1,577.73 originales, generando un ahorro directo de $1,080.98 pesos.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Liverpool ofrece las opciones habituales de pago: contado, tarjetas de crédito y débito, monedero electrónico, depósito en efectivo y la opción de hasta 6 meses sin intereses con pagos mensuales de $157.66. La compra incluye envío gratuito en compras superiores a $499 pesos o la opción de recoger en tienda sin costo adicional en sucursales con existencia.
Características del baumanómetro digital de Liverpool
El baumanómetro digital genérico disponible en Liverpool es una herramienta esencial para el monitoreo de la salud cardiovascular en casa y se posiciona como equipo ideal para adultos mayores o personas con hipertensión que requieren seguimiento constante de su presión arterial sin la inversión típica del segmento médico especializado.
Especificaciones principales:
Marca y diseño:
- Marca: Genérica (compatible con estándares de medición de presión arterial)
- Tipo: Baumanómetro digital de brazo
- Pantalla: Display digital LCD para lectura clara de resultados
- Brazalete: Ajustable para diferentes circunferencias de brazo
- Alimentación: Pilas/baterías (según modelo específico)
Funciones principales:
- Medición de presión arterial sistólica y diastólica
- Monitor de frecuencia cardíaca (pulso)
- Memoria de lecturas anteriores para seguimiento médico
- Clasificación de niveles de presión según estándares OMS
- Apagado automático para ahorro de energía
- Indicador de batería baja
Ideal para:
- Adultos mayores 60+ años que requieren monitoreo diario de presión arterial
- Personas con diagnóstico de hipertensión arterial
- Pacientes en tratamiento cardiovascular que necesitan registro de lecturas
- Adultos con antecedentes familiares de problemas cardiovasculares
- Personas con presupuesto ajustado ($400-$800 pesos) buscando alternativa accesible a marcas premium
- Cuidadores familiares que monitorean la salud de adultos mayores en casa
Forma de envío en Liverpool y garantía
El producto se vende y envía directamente por Liverpool con cobertura nacional. La tienda ofrece envío gratuito en compras superiores a $499 pesos y la opción de recoger en sucursal sin costo adicional. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden, dependiendo de la ubicación.
El equipo incluye garantía de fabricante que cubre defectos de fabricación del dispositivo, la pantalla digital y el brazalete. Al tratarse de un dispositivo de medición médica, conviene calibrar el equipo periódicamente y comparar lecturas con las tomadas en consultorio médico para verificar precisión. Liverpool también ofrece política de devolución dentro de los primeros 30 días posteriores a la compra siempre y cuando el producto no haya sido usado y conserve su empaque original con todos sus accesorios.
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.