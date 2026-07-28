Liverpool remata baumanómetro digital para medir presión arterial en casa, ideal para adultos mayores

El baumanómetro digital para medir presión arterial cuesta $496.75 pesos en Liverpool, lo que representa un 68% de descuento frente a los $1,577.73 originales, generando un ahorro directo de $1,080.98 pesos.

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Liverpool ofrece las opciones habituales de pago: contado, tarjetas de crédito y débito, monedero electrónico, depósito en efectivo y la opción de hasta 6 meses sin intereses con pagos mensuales de $157.66. La compra incluye envío gratuito en compras superiores a $499 pesos o la opción de recoger en tienda sin costo adicional en sucursales con existencia.

Características del baumanómetro digital de Liverpool

El baumanómetro digital genérico disponible en Liverpool es una herramienta esencial para el monitoreo de la salud cardiovascular en casa y se posiciona como equipo ideal para adultos mayores o personas con hipertensión que requieren seguimiento constante de su presión arterial sin la inversión típica del segmento médico especializado.

Baumanómetro en Liverpool (Liverpool / Gemini)

Especificaciones principales:

Marca y diseño:

Marca: Genérica (compatible con estándares de medición de presión arterial)

Tipo: Baumanómetro digital de brazo

Pantalla: Display digital LCD para lectura clara de resultados

Brazalete: Ajustable para diferentes circunferencias de brazo

Alimentación: Pilas/baterías (según modelo específico)

Funciones principales:

Medición de presión arterial sistólica y diastólica

Monitor de frecuencia cardíaca (pulso)

Memoria de lecturas anteriores para seguimiento médico

Clasificación de niveles de presión según estándares OMS

Apagado automático para ahorro de energía

Indicador de batería baja

Ideal para:

Adultos mayores 60+ años que requieren monitoreo diario de presión arterial

Personas con diagnóstico de hipertensión arterial

Pacientes en tratamiento cardiovascular que necesitan registro de lecturas

Adultos con antecedentes familiares de problemas cardiovasculares

Personas con presupuesto ajustado ($400-$800 pesos) buscando alternativa accesible a marcas premium

Cuidadores familiares que monitorean la salud de adultos mayores en casa

Forma de envío en Liverpool y garantía

El producto se vende y envía directamente por Liverpool con cobertura nacional. La tienda ofrece envío gratuito en compras superiores a $499 pesos y la opción de recoger en sucursal sin costo adicional. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden, dependiendo de la ubicación.

El equipo incluye garantía de fabricante que cubre defectos de fabricación del dispositivo, la pantalla digital y el brazalete. Al tratarse de un dispositivo de medición médica, conviene calibrar el equipo periódicamente y comparar lecturas con las tomadas en consultorio médico para verificar precisión. Liverpool también ofrece política de devolución dentro de los primeros 30 días posteriores a la compra siempre y cuando el producto no haya sido usado y conserve su empaque original con todos sus accesorios.

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