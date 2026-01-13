¡Cumple tus propósitos! Liverpool remata caminadora X-RUSH con pantalla LSD al 50% y queda en 3 mil 200 pesos

Con el inicio de un nuevo año, uno de los propósitos más repetidos entre los mexicanos es hacer más ejercicio y llevar una vida más activa; sin embargo, la falta de tiempo, el tráfico o el costo de un gimnasio suelen convertirse en obstáculos.

Es por eso que Liverpool lanzó una oferta que apunta directamente a quienes buscan cumplir sus metas sin salir de casa: la caminadora semiprofesional X-RUSH con un descuento de más del 50%, dejándola en 3 mil 199 pesos.

Una oferta pensada para arrancar el año activo

Como parte de su Gran Barata, Liverpool rebajó el precio de la caminadora X-RUSH de seis mil 999 a tres mil 199 pesos, una diferencia que puede marcar la decisión de compra para quienes buscan equipar su hogar sin afectar el presupuesto.

Además, la tienda departamental ofrece hasta seis meses sin intereses con tarjetas Liverpool, con pagos de 533.17 pesos al mes o tres meses sin intereses por mil 66.34 pesos mensuales.

La promoción también aplica para otras tarjetas VISA y MasterCard, con opciones de pago en efectivo en tiendas de conveniencia como Seven, Extra, Farmacias Guadalajara y Farmacias del Ahorro, así como transferencias vía PayPal y SPEI, lo que amplía las alternativas para distintos perfiles de compradores.

Características de la caminadora X-RUSH

La caminadora X-RUSH está diseñada para quienes buscan practicidad. Se trata de un modelo compacto, plegable y silencioso, ideal para departamentos, casas con poco espacio o incluso para usarse en una oficina.

Su motor de 2.0 HP permite velocidades de 1 a 6 km/h, suficientes para caminatas constantes o trotes ligeros, actividades recomendadas para iniciar o retomar el ejercicio de manera progresiva.

Cuenta con pantalla LCD, control remoto y 12 programas de entrenamiento, lo que facilita personalizar la rutina de acuerdo con los objetivos de cada usuario, ya sea quemar calorías, mejorar la resistencia o mantenerse en movimiento diariamente.

Seguridad y resistencia para el uso diario

Fabricada con hierro, caucho y plástico, la caminadora soporta hasta 100 kilogramos y está pensada para un uso diario de una a tres horas. Su superficie antiderrapante brinda mayor estabilidad, un punto clave para personas que apenas comienzan a ejercitarse o que buscan una opción segura para toda la familia.

Además, su diseño plano y moderno la convierte en una alternativa funcional sin sacrificar estética, algo cada vez más valorado en equipos para el hogar.

Cumplir los propósitos, ahora sí en 2026

Especialistas en actividad física recomiendan iniciar el año con metas realistas y hábitos sostenibles. Contar con un equipo accesible y fácil de usar puede marcar la diferencia entre abandonar el propósito en febrero o mantenerlo durante todo el año.

Con esta oferta, Liverpool apuesta por facilitar el primer paso hacia un estilo de vida más activo, sin pretextos y desde casa.

