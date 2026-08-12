Liverpool remata Oster freidora de aire 9 litros para familia numerosa con 9 MSI

Liverpool tiene en rebaja la freidora de aire Oster de 9 litros con un precio de $2,787.85 pesos y opciones de pago de hasta 9 meses sin intereses. La freidora es ideal para cocinar sano y sin aceite para familias numerosas, dada la gran capacidad del aparato.

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¿Cuánto cuesta la freidora Oster en Liverpool y cómo pagarla en hasta 9 MSI?

Según la ficha del producto en Liverpool, la freidora bajó de $4,289 a $2,787.85 pesos para el pago de contado, lo que equivale a un 35% de descuento.

Para el pago en diferido, con tarjetas Liverpool las opciones son:

3 meses sin intereses : $1,072.25 al mes, con 25% de descuento (total $3,216.75)

: $1,072.25 al mes, con 25% de descuento (total $3,216.75) 6 meses sin intereses : $536.12 al mes, con 25% de descuento (total $3,216.75)

: $536.12 al mes, con 25% de descuento (total $3,216.75) 9 meses sin intereses: $357.42 al mes, con 25% de descuento (total $3,216.75)

Con otras tarjetas, Visa y MasterCard, las opciones son 6 MSI de $536.12 (con 25% de descuento, total $3,216.75), o pago único de $2,787.85 con 35% de descuento.

El electrodoméstico está disponible en color acero, con capacidad de 9 litros, y tiene envío gratis a todo el país, con opción de recibir a domicilio o recoger en tienda mediante Click & Collect.

Freidora de aire Oster La freidora tiene 6 niveles de programación y panel de control digital. (Liverpool)

¿Qué características tiene la freidora de aire Oster disponible en Liverpool?

La freidora disponible en Liverpool tiene un compartimento único de forma rectangular, con capacidad de 9 litros, pensada para preparar alimentos para varias personas a la vez. Su panel de control es digital, con 6 niveles de programación y temporizador programable.

Funciona sin necesidad de usar aceite, con temperatura máxima de 200 °C y una potencia de 1,700 W. Cuenta con mango de plástico, base antideslizante y un recubrimiento antiadherente. No incluye filtro y no tiene indicadores luminosos.

En cuanto a dimensiones, mide 30 cm de ancho, 34 cm de alto y 37 cm de profundidad, con un cable de 0.6 metros de longitud. El producto tiene un año de garantía del fabricante.

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