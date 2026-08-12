Liverpool remata Oster freidora de aire 9 litros para familia numerosa con 9 MSI

Liverpool tiene en rebaja la freidora de aire Oster de 9 litros con un precio de $2,787.85 pesos y opciones de pago de hasta 9 meses sin intereses. La freidora es ideal para cocinar sano y sin aceite para familias numerosas, dada la gran capacidad del aparato.
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¿Cuánto cuesta la freidora Oster en Liverpool y cómo pagarla en hasta 9 MSI?
Según la ficha del producto en Liverpool, la freidora bajó de $4,289 a $2,787.85 pesos para el pago de contado, lo que equivale a un 35% de descuento.
Para el pago en diferido, con tarjetas Liverpool las opciones son:
- 3 meses sin intereses: $1,072.25 al mes, con 25% de descuento (total $3,216.75)
- 6 meses sin intereses: $536.12 al mes, con 25% de descuento (total $3,216.75)
- 9 meses sin intereses: $357.42 al mes, con 25% de descuento (total $3,216.75)
Con otras tarjetas, Visa y MasterCard, las opciones son 6 MSI de $536.12 (con 25% de descuento, total $3,216.75), o pago único de $2,787.85 con 35% de descuento.
El electrodoméstico está disponible en color acero, con capacidad de 9 litros, y tiene envío gratis a todo el país, con opción de recibir a domicilio o recoger en tienda mediante Click & Collect.
¿Qué características tiene la freidora de aire Oster disponible en Liverpool?
La freidora disponible en Liverpool tiene un compartimento único de forma rectangular, con capacidad de 9 litros, pensada para preparar alimentos para varias personas a la vez. Su panel de control es digital, con 6 niveles de programación y temporizador programable.
Funciona sin necesidad de usar aceite, con temperatura máxima de 200 °C y una potencia de 1,700 W. Cuenta con mango de plástico, base antideslizante y un recubrimiento antiadherente. No incluye filtro y no tiene indicadores luminosos.
En cuanto a dimensiones, mide 30 cm de ancho, 34 cm de alto y 37 cm de profundidad, con un cable de 0.6 metros de longitud. El producto tiene un año de garantía del fabricante.
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