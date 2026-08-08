El precio de los audífonos favoritos de los usuarios de iPhone cambia esta semana en las tiendas departamentales. Liverpool remata Apple AirPods 4 inalámbricos con 20% descuento y hasta 16 MSI, una combinación que coloca al modelo en $2,399.20 pesos con envío gratuito a cualquier punto de México.

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¿Cuánto cuestan los AirPods 4 en Liverpool con el descuento?

El precio regular de lista para los AirPods 4 en Liverpool es de $2,999 pesos. Con el descuento activo, el costo baja a $2,399.20 pesos durante la promoción vigente, un beneficio para quienes buscan renovar sus audífonos.

El modelo se posiciona entre los favoritos de la categoría de audio personal en México. Ya acumula más de 388 opiniones positivas en la plataforma y se distingue por un conjunto de mejoras que facilitan el uso diario.

La tienda conserva la opción de pago de contado para quienes prefieren liquidar de inmediato. El envío llega gratis a cualquier estado del país y la disponibilidad se confirma directamente en el sitio de Liverpool.

AirPods 4 iverpool El modelo de Apple llega a $2,399.20 pesos con hasta 16 MSI en Liverpool. (Liverpool)

Características técnicas y garantía de los AirPods 4 que vende Liverpool

Los AirPods 4 integran conexión Bluetooth estable con alcance de hasta 10 metros desde el dispositivo emparejado. Sus micrófonos de nueva generación mejoran la claridad de la voz en llamadas sin depender de almohadillas internas.

Entre las principales características de los AirPods 4 destacan:

Diseño abierto y ligero para uso prolongado

Controles táctiles para volumen y llamadas

Conexión Bluetooth estable con mayor alcance

Estuche de carga con puerto USB-C

Certificación IP54 contra polvo y salpicaduras

La autonomía total alcanza hasta 30 horas de uso con el estuche de carga incluido. La certificación IP54 aporta resistencia al polvo y salpicaduras, una ventaja para quienes entrenan o viajan con frecuencia.

El modelo no integra cancelación activa de ruido, pero prioriza comodidad y ligereza en el diseño abierto. Especialistas en audio coinciden en que Apple mejora la relación entre consumo y autonomía frente a generaciones anteriores, un salto práctico para usuarios de iPhone y iPad.

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