Walmart lanza a precio de regalo la báscula inteligente con app para seguimiento de peso corporal y grasa

La Báscula Electrónica Bluetooth para Peso Corporal + Porcentaje de Grasa Inteligente Digital —dispositivo de monitoreo de salud accesible con Bluetooth para vinculación con smartphone y medición de peso más porcentaje de grasa corporal— pasó de $952.92 a $485.99 pesos en Walmart, lo que representa un ahorro directo de $466.93 pesos sobre el precio de catálogo con un descuento del 49 por ciento, uno de los porcentajes más altos del segmento monitoreo de salud del retail mexicano actual.

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Walmart ofrece las opciones habituales de pago: pago de contado, tarjeta de crédito, débito, monedero electrónico, depósito en efectivo, además de la opción Pickup para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional en compras superiores a $499 pesos.

Qué ofrece la báscula inteligente Bluetooth de Walmart

La Báscula Electrónica Bluetooth para Peso Corporal + Porcentaje de Grasa es una de las propuestas más completas del catálogo de dispositivos de monitoreo de salud accesibles de Walmart y se posiciona como equipo ideal para audiencia mexicana adulta que quiere iniciar o mantener un programa de control de peso + composición corporal en casa, con sincronización directa al smartphone para seguimiento histórico de progreso sin la inversión típica del segmento premium ($2,000-$4,000 pesos por básculas Renpho, Withings o Garmin).

Báscula electrónica para baño en Walmart (Walmart)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial disponible en el catálogo Walmart México:

Medición y precisión:

Función principal: báscula digital electrónica de baño con peso corporal + porcentaje de grasa corporal .

báscula digital electrónica de baño con . Precisión: sensores de alta precisión para mediciones exactas con variación mínima entre pesajes consecutivos.

sensores de alta precisión para mediciones exactas con variación mínima entre pesajes consecutivos. Capacidad: hasta 180 kilogramos (rango estándar familiar).

(rango estándar familiar). Unidades: medición en kilogramos (kg) y libras (lb) según configuración.

Conectividad Bluetooth y app smartphone:

Bluetooth integrado: vinculación directa con smartphone iOS y Android.

vinculación directa con smartphone iOS y Android. Aplicación móvil: sincronización con app dedicada para seguimiento histórico de peso + porcentaje de grasa + tendencias en el tiempo.

sincronización con app dedicada para de peso + porcentaje de grasa + tendencias en el tiempo. Multiusuario: almacenamiento de perfiles familiares para uso compartido en el hogar.

almacenamiento de perfiles familiares para uso compartido en el hogar. Compatibilidad: integración con plataformas de salud estándar como Apple Health y Google Fit para audiencia con smartwatch o rutina de ejercicio activa.

Diseño y materiales:

Plataforma: vidrio templado resistente con acabado antideslizante.

vidrio templado resistente con acabado antideslizante. Pantalla: display LED con lectura clara del peso y métricas adicionales.

display LED con lectura clara del peso y métricas adicionales. Alimentación: pilas incluidas para funcionamiento inmediato al recibir el producto.

pilas incluidas para funcionamiento inmediato al recibir el producto. Diseño compacto: ideal para baño familiar sin ocupar mucho espacio.

ideal para baño familiar sin ocupar mucho espacio. Encendido automático: al subirse a la báscula sin necesidad de botón manual.

Métricas de salud disponibles según modelo:

Peso corporal en kilogramos con precisión decimal.

en kilogramos con precisión decimal. Porcentaje de grasa corporal (%BF) para monitoreo de composición corporal.

para monitoreo de composición corporal. Índice de Masa Corporal (IMC) calculado automáticamente según edad + altura configurada en la app.

calculado automáticamente según edad + altura configurada en la app. Métricas complementarias en app: masa muscular, agua corporal, masa ósea, grasa visceral y metabolismo basal (según configuración del perfil en la aplicación).

Ideal para:

Audiencia adulta con programa de pérdida de peso que requiere seguimiento constante del progreso.

que requiere seguimiento constante del progreso. Audiencia con rutina de ejercicio que quiere monitorear cambios en composición corporal (grasa vs masa muscular).

que quiere monitorear cambios en composición corporal (grasa vs masa muscular). Adultos 40+ años iniciando programa de control de salud cardiovascular con recomendación médica.

iniciando programa de control de salud cardiovascular con recomendación médica. Familias con múltiples usuarios que quieren monitorear salud individual con un solo dispositivo.

con múltiples usuarios que quieren monitorear salud individual con un solo dispositivo. Audiencia con condiciones médicas (diabetes, hipertensión, obesidad) que requiere control periódico de peso.

Forma de envío en Walmart y garantía del producto

El producto se vende y envía directamente por Walmart con cobertura nacional y envío gratuito en compras superiores a $499 pesos. La cadena ofrece la opción Pickup para recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden.

El equipo incluye garantía estándar del fabricante que cubre defectos de fábrica de la báscula, los sensores y la conectividad Bluetooth. Conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía en caso de incidencia. Walmart también ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto siempre y cuando el equipo no presente daños por uso y conserve el empaque original.

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