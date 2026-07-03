Walmart remata el juego de herramientas mecánicas DeWalt de 192 piezas con estuche organizador y hasta 12 meses sin intereses

Walmart destaca en su catálogo una de las propuestas más fuertes del año dentro del segmento de herramientas mecánicas profesionales para el hogar. El Juego de herramientas mecánicas DeWalt DWMT75049 de 192 piezas —línea profesional de DeWalt, marca estadounidense líder mundial en herramientas eléctricas y manuales para uso industrial y doméstico— pasó de $5,068.70 a $3,899.00 pesos, lo que representa un ahorro directo de $1,169.70 pesos sobre el precio de catálogo.

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El esquema de pagos contempla hasta 12 meses sin intereses de $324.92 pesos con tarjetas de crédito participantes, una mensualidad accesible considerando el segmento profesional del producto. Walmart ofrece también las opciones habituales: pago de contado, tarjeta de crédito, débito, monedero electrónico, depósito en efectivo, además de la opción Pickup para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia. La compra incluye envío gratuito en compras superiores a $499 pesos.

Qué ofrece el juego DeWalt de 192 piezas

El DeWalt DWMT75049 es uno de los modelos más completos del catálogo de juegos de herramientas mecánicas de la marca estadounidense DeWalt —líder mundial en herramientas para uso profesional y doméstico— y se posiciona como propuesta profesional accesible dentro del segmento de conjuntos para mecánicos aficionados y propietarios de casa.

Juego de herramientas mecánicas DeWalt en Walmart Ahorro de $1,169.70 y con hasta 12 meses sin intereses. (Walmart)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de DeWalt y Walmart para el juego DWMT75049:

Marca: DeWalt (marca estadounidense del grupo Stanley Black & Decker, líder mundial en herramientas profesionales para uso industrial y doméstico).

(marca estadounidense del grupo Stanley Black & Decker, líder mundial en herramientas profesionales para uso industrial y doméstico). Modelo: DWMT75049 , juego de herramientas mecánicas de 192 piezas.

, juego de herramientas mecánicas de 192 piezas. Cantidad total: 192 piezas para mantenimiento completo del hogar, del auto y para trabajos profesionales.

para mantenimiento completo del hogar, del auto y para trabajos profesionales. Trinquetes: tres trinquetes Pear Head (cabeza de pera) con diseño delgado y oscilación ARC de 5 grados que permite trabajar en espacios reducidos con arcos de giro cortos.

(cabeza de pera) con diseño delgado y que permite trabajar en espacios reducidos con arcos de giro cortos. Casquillos: amplia variedad de casquillos de 6 puntos en medidas SAE (5/32″, 3/16″, 7/32″, 1/4″, 9/32″, 5/16″, 11/32″, 3/8″, 7/16″ y más) y métricas , con tecnología DirectTorque™ que aplica torque en las caras planas del sujetador para evitar redondeo.

amplia variedad de casquillos de en medidas (5/32″, 3/16″, 7/32″, 1/4″, 9/32″, 5/16″, 11/32″, 3/8″, 7/16″ y más) y , con tecnología que aplica torque en las caras planas del sujetador para evitar redondeo. Casquillos de 12 puntos: incluidos para acceso a sujetadores en distintas configuraciones geométricas.

incluidos para acceso a sujetadores en distintas configuraciones geométricas. Sistema de accionamiento: múltiples adaptadores 1/4″, 3/8″ y 1/2″ para trabajos que requieren distintos niveles de torque.

múltiples adaptadores para trabajos que requieren distintos niveles de torque. Extensiones: varias longitudes incluidas para acceso a tornillos y tuercas en zonas de difícil alcance.

varias longitudes incluidas para acceso a tornillos y tuercas en zonas de difícil alcance. Juntas universales: para acceso a sujetadores en ángulos no perpendiculares.

para acceso a sujetadores en ángulos no perpendiculares. Adaptadores: para conversión entre distintos sistemas de accionamiento.

para conversión entre distintos sistemas de accionamiento. Marcas grabadas con láser profundo: en cada pieza para facilitar la identificación del tamaño incluso tras años de uso intensivo (a diferencia de marcas impresas que se borran con el tiempo).

en cada pieza para facilitar la identificación del tamaño incluso tras años de uso intensivo (a diferencia de marcas impresas que se borran con el tiempo). Sistema de anillo de control: con estrías para agarre firme y torque preciso.

con estrías para agarre firme y torque preciso. Acabado: cromo vanadio pulido que ofrece resistencia superior a la corrosión, a la fatiga del metal y a la abrasión.

que ofrece resistencia superior a la corrosión, a la fatiga del metal y a la abrasión. Diseño ergonómico: trinquetes con mango tipo comfort grip para uso prolongado sin fatiga.

trinquetes con mango tipo comfort grip para uso prolongado sin fatiga. Estuche organizador: incluido con pestillos metálicos para transporte seguro y almacenamiento organizado de todas las piezas.

incluido con para transporte seguro y almacenamiento organizado de todas las piezas. Uso principal: mantenimiento del hogar, reparación del auto, trabajos de plomería, ferretería, montaje de muebles y proyectos DIY.

mantenimiento del hogar, reparación del auto, trabajos de plomería, ferretería, montaje de muebles y proyectos DIY. Garantía: garantía limitada de por vida DeWalt (política estándar de la marca para juegos de herramientas manuales) contra defectos de fabricación.

Forma de envío en Walmart y garantía del producto

El producto se vende y envía directamente por Walmart con cobertura nacional y envío gratuito en compras superiores a $499 pesos. La cadena ofrece la opción Pickup para recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. Por las dimensiones y peso del empaque del juego completo de 192 piezas con estuche organizador (aproximadamente 10-15 kg), Walmart recomienda verificar accesos del domicilio antes de programar la entrega. El servicio de mensajería deja el equipo en la entrada del domicilio en planta baja, según las condiciones estándar de Walmart para productos de gran formato. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden.

El juego incluye garantía limitada de por vida DeWalt contra defectos de fabricación, una de las garantías más extensas del mercado para herramientas manuales. Conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía con el fabricante en caso de incidencia; el servicio postventa se gestiona directamente con DeWalt México a través de sus centros de servicio autorizados. Walmart también ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto, lo que permite verificar el estado del estuche y la presencia de todas las piezas antes de comprometer la compra.

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