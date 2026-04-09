Sillas gratis para bañar a adultos mayores; así puedes ser beneficiario del programa “Baño Seguro”

El gobierno del estado de Morelos cuenta con un programa social que busca apoyar a adultos mayores, se trata de sillas de ducha o para baño totalmente gratis.

Cuidar a un adulto mayor conlleva retos significativos que muchas veces pueden causar agotamiento físico, mental y emocional. Por ello, estos artículos son de mucha ayuda para mantenerlos aseados.

Y aunque sea independiente, inevitablemente la edad los hace correr riesgos. El baño es el lugar más peligroso del hogar para adultos mayores, concentrando hasta el 66% de los accidentes domésticos. Los resbalones en suelos mojados, caídas al salir de la ducha y dificultades al sentarse/levantarse del inodoro son los más comunes, provocando fracturas de cadera, traumas craneales y pérdida de independencia.

El precio de una silla para bañar a una persona de la tercera edad ronda entre los 800 pesos y hasta superior a 8 mil, por lo que la iniciativa es bastante útil.

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¿Cómo conseguir las sillas para baño gratis en Morelos?

El programa lleva por nombre "Baño Seguro" y consiste en la entrega de equipamiento que facilite la higiene personal de adultos mayores, como sillas para ducha, barras de apoyo y adecuaciones en sanitarios. El objetivo es reducir el riesgo de caídas, mejorar la autonomía.

¿Eres persona adulta mayor y vives en Morelos?



Consulta las reglas de operación del Programa “Baño Seguro” aquí: https://t.co/akB0Mb3nFF



¡Registro abierto del 2 de marzo al 30 de abril 👉🏼 https://t.co/kIWjh590Tv!#LaTierraQueNosUne#BañoSeguro pic.twitter.com/Ot4J4ptMmK — Secretaría de Bienestar (@Sedeso_Morelos) March 2, 2026

El registro abrió el pasado 2 de marzo y cerrará el 30 de abril.

Para acceder a estos beneficios, los interesados deben realizar un registro en línea. El proceso incluye la entrega de documentación básica que permita validar la identidad del solicitante.

Una vez completada la inscripción, las autoridades evalúan cada caso para determinar el tipo de apoyo que requiere la persona, lo que puede incluir desde una silla para ducha hasta adecuaciones en el WC.

"El registro de solicitudes es totalmente gratuito y no garantiza la aprobación del apoyo, ya que los beneficios están sujetos al cumplimiento estricto de las reglas de operación", se indica.

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