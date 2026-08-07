Walmart está rematando combo para regreso a clases con laptop ASUS Vivobook de 256GB y 14 pulgadas + mochila con hasta 6 MSI

ASUS irrumpe en el catálogo Walmart mexicano con una propuesta específica dirigida al comprador estudiante y profesional joven que combina la portabilidad característica de la línea Vivobook 14 con un accesorio de transporte incluido en el empaque original. El Combo Laptop ASUS Vivobook 14 con Intel Core i3-1315U, 24 GB RAM, 256 GB SSD y mochila ASUS incluida aparece actualmente en el catálogo del retailer con etiqueta de $10,499 pesos cuando el precio original marcaba $13,199 pesos.

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Walmart pone a disposición del comprador un esquema de financiamiento a seis mensualidades sin intereses de $1,749.83 pesos con tarjetas de crédito adheridas al programa vigente del retailer. Las alternativas tradicionales de pago funcionan en paralelo: contado, débito, tarjeta de crédito, monedero electrónico, PayPal y depósito en efectivo tras generar la orden en línea.

Qué caracteriza a la ASUS Vivobook 14 dentro del segmento laptops portátiles accesibles

ASUS estructura su portafolio de laptops de consumo dentro de la marca Vivobook como la línea de entrada a media gama del catálogo global, apuntando a audiencia con presupuesto controlado que valora la portabilidad, diseño moderno y características diferenciales sin migrar al segmento premium ZenBook o profesional ProArt.

Laptop ASUS Vivobook 14 y mochila en Walmart (Walmart)

Estos son los componentes clave del combo ASUS Vivobook 14 según ficha oficial del fabricante:

Procesador Intel Core i3 de 13ª generación:

Fabricante: ASUS (compañía taiwanesa fundada en 1989 con presencia consolidada global en cómputo portátil de consumo y profesional).

(compañía taiwanesa fundada en 1989 con presencia consolidada global en cómputo portátil de consumo y profesional). Modelo específico: Vivobook 14 con variante procesador Intel Core i3-1315U.

con variante procesador Intel Core i3-1315U. Chip principal: Intel Core i3-1315U de 13ª generación con arquitectura Raptor Lake refinada.

con arquitectura Raptor Lake refinada. Núcleos y velocidad: 6 núcleos + 8 hilos — combinación de 2 núcleos de rendimiento + 4 núcleos eficientes — capaces de escalar velocidad hasta 4.5 GHz mediante Turbo Boost.

— combinación de 2 núcleos de rendimiento + 4 núcleos eficientes — capaces de escalar velocidad hasta mediante Turbo Boost. Caché inteligente: 10 MB para procesamiento eficiente de datos y aplicaciones.

para procesamiento eficiente de datos y aplicaciones. Comparativa segmento: el i3-1315U supera al i3-N305 (variante económica de HP 250 G10) en operaciones intensivas de productividad y multitarea gracias a su arquitectura Raptor Lake refinada.

Memoria RAM ampliada de 24 GB:

RAM instalada: 24 GB DDR4 — configuración inusualmente amplia dentro del segmento accesible del mercado mexicano actual.

— configuración inusualmente amplia dentro del segmento accesible del mercado mexicano actual. Ventaja competitiva: el escalón habitual del segmento oscila entre 8 GB y 16 GB — los 24 GB de esta configuración permiten multitarea intensiva entre navegador con múltiples pestañas + suites de productividad + streaming multimedia + apps de comunicación simultáneas sin degradación de rendimiento.

el escalón habitual del segmento oscila entre 8 GB y 16 GB — los 24 GB de esta configuración permiten multitarea intensiva entre navegador con múltiples pestañas + suites de productividad + streaming multimedia + apps de comunicación simultáneas sin degradación de rendimiento. Audiencia beneficiada: estudiantes universitarios avanzados con proyectos complejos + profesionales freelance con edición ligera + audiencia con hábitos de multitarea intensiva.

Almacenamiento SSD NVMe:

Unidad principal: 256 GB SSD PCIe NVMe — velocidad hasta 10 veces superior a discos duros mecánicos tradicionales.

— velocidad hasta 10 veces superior a discos duros mecánicos tradicionales. Espacio disponible tras Windows 11: aproximadamente 180 GB libres post-instalación del sistema operativo + apps preinstaladas.

aproximadamente post-instalación del sistema operativo + apps preinstaladas. Ampliable: compatible con expansión mediante SSD adicional según modelo específico y disponibilidad de ranura interna.

compatible con expansión mediante SSD adicional según modelo específico y disponibilidad de ranura interna. Beneficio directo: arranque del sistema en menos de 15 segundos + apertura instantánea de aplicaciones + transferencias rápidas de archivos.

Pantalla Full HD portátil:

Panel: 14 pulgadas Full HD (1920 x 1080 píxeles) con tecnología LED antirreflejos.

con tecnología LED antirreflejos. Frecuencia de refresco: 60 Hz para navegación fluida.

60 Hz para navegación fluida. Brillo: 250 nits — visibilidad adecuada en ambientes de estudio con iluminación estándar.

— visibilidad adecuada en ambientes de estudio con iluminación estándar. Cobertura de color: 45% NTSC apta para tareas de productividad y consumo multimedia.

45% NTSC apta para tareas de productividad y consumo multimedia. Bisagra ErgoLift: plana de 180 grados — permite abrir completamente el laptop hasta apoyar la pantalla sobre la mesa para presentaciones colaborativas + escritura ergonómica.

— permite abrir completamente el laptop hasta apoyar la pantalla sobre la mesa para presentaciones colaborativas + escritura ergonómica. Marcos delgados: relación pantalla-cuerpo optimizada para diseño moderno.

NumberPad integrado en el trackpad:

Característica distintiva ASUS: teclado numérico integrado dentro del trackpad activable con un toque en el icono superior derecho.

teclado numérico integrado dentro del trackpad activable con un toque en el icono superior derecho. Ventaja práctica: ideal para audiencia que trabaja con hojas de cálculo + contabilidad + cálculo de precios + ingreso frecuente de valores numéricos sin sacrificar espacio con teclado numérico físico dedicado.

ideal para audiencia que trabaja con hojas de cálculo + contabilidad + cálculo de precios + ingreso frecuente de valores numéricos sin sacrificar espacio con teclado numérico físico dedicado. Desactivación fácil: un segundo toque devuelve el trackpad a modo estándar.

Teclado inglés y navegación:

Distribución: teclado en inglés (formato US layout).

(formato US layout). Trackpad amplio con soporte para gestos multitáctiles Windows 11.

Laptop ASUS Vivobook 14 (ASUS)

Sistema operativo y suite de productividad:

SO preinstalado: Windows 11 Home con capacidades de inteligencia artificial Microsoft Copilot integradas.

con capacidades de inteligencia artificial Microsoft Copilot integradas. Compatibilidad con Microsoft 365: funciona nativamente con Word + Excel + PowerPoint + OneDrive + Teams + Outlook + suite completa Microsoft.

funciona nativamente con Word + Excel + PowerPoint + OneDrive + Teams + Outlook + suite completa Microsoft. Programa Educación: audiencia con credencial universitaria vigente puede acceder a Microsoft 365 Education con precio preferencial.

Cámara web con obturador de privacidad:

Cámara web HD 720p integrada con marco superior de la pantalla.

integrada con marco superior de la pantalla. Obturador físico de privacidad: protección visual contra hackeo o uso no autorizado de la cámara mediante deslizador físico.

protección visual contra hackeo o uso no autorizado de la cámara mediante deslizador físico. Compatibilidad plataformas: funciona nativamente con Zoom + Google Meet + Microsoft Teams + Skype + Discord + otras plataformas de videollamada estándar del entorno educativo y profesional.

Conectividad completa:

Puerto USB Type-C (USB 3.2 Gen 1) — 5 Gbps para transferencia rápida y periféricos modernos.

(USB 3.2 Gen 1) — 5 Gbps para transferencia rápida y periféricos modernos. Dos puertos USB Type-A (USB 3.2 Gen 1) — para mouse + teclado + memorias flash + discos duros externos.

(USB 3.2 Gen 1) — para mouse + teclado + memorias flash + discos duros externos. Un puerto USB 2.0 Type-A adicional para periféricos legacy.

adicional para periféricos legacy. Salida HDMI 1.4 para conexión con monitores externos + proyectores + televisores.

para conexión con monitores externos + proyectores + televisores. Jack combinado auriculares/micrófono 3.5mm para audífonos tradicionales.

para audífonos tradicionales. Wi-Fi 5/6 según configuración regional específica ASUS para conexión inalámbrica de alta velocidad.

según configuración regional específica ASUS para conexión inalámbrica de alta velocidad. Bluetooth 5.1 para vincular audífonos inalámbricos + mouse + teclados + otros periféricos.

Diseño ligero y portable:

Peso: aproximadamente 1.4 kilogramos (3.09 libras) — categoría ultraligera dentro del segmento 14 pulgadas.

aproximadamente (3.09 libras) — categoría ultraligera dentro del segmento 14 pulgadas. Grosor: 0.7 pulgadas (1.79 cm) — diseño delgado ideal para transporte diario.

(1.79 cm) — diseño delgado ideal para transporte diario. Color: Quiet Blue (Azul Silencioso) — acabado exclusivo ASUS Vivobook.

(Azul Silencioso) — acabado exclusivo ASUS Vivobook. Batería: 42 Whr de iones de litio de 3 celdas con hasta 6 horas de duración según especificaciones del fabricante.

Mochila ASUS incluida:

Accesorio agregado en el empaque original — diferencial competitivo directo frente a laptops sueltas comparables del mercado.

— diferencial competitivo directo frente a laptops sueltas comparables del mercado. Compatibilidad: diseñada específicamente para laptops de hasta 14 pulgadas con compartimento acolchado.

Forma de envío en Walmart y garantía ASUS

Walmart comercializa y despacha directamente el combo bajo cobertura nacional con envío gratuito automático para compras superiores a $499 pesos. El servicio Pickup completa el esquema como opción sin costo adicional para recolección en sucursal cuando exista existencia confirmada de inventario en la tienda seleccionada. El plazo estimado de entrega en domicilio oscila entre 3 y 7 días hábiles a partir de la confirmación del pedido dependiendo del código postal de destino.

El equipo cuenta con un año de garantía oficial ASUS México cubriendo defectos de fabricación del equipo, la pantalla FHD antirreflejos, el teclado inglés, la batería de iones de litio y los componentes electrónicos internos. Walmart también respeta política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto siempre que el equipo no haya sido configurado con cuenta Microsoft ni Windows Update completo, conserve el empaque original y presente sus sellos de fabricante intactos. Para audiencia estudiante con propósitos académicos, ASUS ofrece descuentos adicionales mediante su programa Educación con verificación de credencial universitaria vigente en el portal oficial.

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