Walmart remata refrigerador Whirlpool French Door acero inoxidable con 12 MSI y cupón de descuento

Walmart tiene en rebaja el refrigerador French Door Whirlpool de 21 pies cúbicos, en acero inoxidable, con cuatro puertas. El aparato tiene ahora un precio de $31,699 pesos, opciones de hasta 12 meses sin intereses (MSI) y un cupón de descuento de $2,000.
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¿Cuánto cuesta el refrigerador Whirlpool en Walmart y cómo pagarlo en MSI?
El refrigerador French Door Flexi Freeze de Whirlpool, modelo WRQ551SNJZ, bajó de $45,399 a $31,699 pesos, un ahorro de $13,700, en Walmart. Además, la tienda ofrece un cupón adicional de $2,000 de descuento para adquirir el aparato.
Para el pago en diferido, la mayoría de las tarjetas participantes —como BBVA, Banorte, Citibanamex, Santander, HSBC, Inbursa y Bancoppel, entre otras— ofrecen 3 meses sin intereses de $10,566.33 o 6 meses sin intereses de $5,283.17.
Con BBVA también está la opción de 12 meses sin intereses de $2,641.58.
Con CrediBodega existe además la alternativa de mensualidades fijas de 18 meses de $3,081.85, sobre un total de $55,473.25.
El producto llega por paquetería y también se puede pagar hasta en 8 plazos con Cashi + Aplazo, que permite solicitar hasta $20,000 y pagar en esos plazos.
El producto es vendido y enviado por Walmart México, cuenta con devolución hasta 30 días después de recibido y garantía de 12 meses con Whirlpool México.
¿Qué características tiene el refrigerador Whirlpool French Door a la venta en Walmart?
El refrigerador ofrecido por Walmart tiene diseño Counter Depth (empotrable) en color acero inoxidable, con capacidad de 21 pies cúbicos y cuatro puertas. Cuenta con el compartimento FlexiFreeze, que ofrece tres niveles de temperatura ajustables: Soft Freeze a -7 °C, Mild Freeze a -12 °C y Deep Freeze a -18 °C, pensado para adaptar el espacio según lo que se necesite congelar.
Entre sus funciones están los sensores FreshLock, FreezeLock y Fast Cool, diseñados para preservar mejor los alimentos frescos y congelados, además de un sistema de control electrónico táctil para ajustar la temperatura y bloquear los controles. En su interior incluye iluminación LED, 3 parrillas de cristal templado, 6 anaqueles y 2 cajones para frutas y verduras.
El refrigerador también tiene modo vacaciones, alarma de puerta abierta, bloqueo de controles, sistema de evaporador sencillo y descongelamiento automático (Auto Defrost), además de una cubierta especial para el cajón de legumbres.
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