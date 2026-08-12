Walmart remata refrigerador Whirlpool French Door acero inoxidable con 12 MSI y cupón de descuento

Walmart tiene en rebaja el refrigerador French Door Whirlpool de 21 pies cúbicos, en acero inoxidable, con cuatro puertas. El aparato tiene ahora un precio de $31,699 pesos, opciones de hasta 12 meses sin intereses (MSI) y un cupón de descuento de $2,000.

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¿Cuánto cuesta el refrigerador Whirlpool en Walmart y cómo pagarlo en MSI?

El refrigerador French Door Flexi Freeze de Whirlpool, modelo WRQ551SNJZ, bajó de $45,399 a $31,699 pesos, un ahorro de $13,700, en Walmart. Además, la tienda ofrece un cupón adicional de $2,000 de descuento para adquirir el aparato.

Para el pago en diferido, la mayoría de las tarjetas participantes —como BBVA, Banorte, Citibanamex, Santander, HSBC, Inbursa y Bancoppel, entre otras— ofrecen 3 meses sin intereses de $10,566.33 o 6 meses sin intereses de $5,283.17.

Con BBVA también está la opción de 12 meses sin intereses de $2,641.58.

Con CrediBodega existe además la alternativa de mensualidades fijas de 18 meses de $3,081.85, sobre un total de $55,473.25.

El producto llega por paquetería y también se puede pagar hasta en 8 plazos con Cashi + Aplazo, que permite solicitar hasta $20,000 y pagar en esos plazos.

El producto es vendido y enviado por Walmart México, cuenta con devolución hasta 30 días después de recibido y garantía de 12 meses con Whirlpool México.

Refrigerador El refrigerador Whirlpool French Door está en rebaja en Walmart, en acabado de acero inoxidable. (Walmart)

¿Qué características tiene el refrigerador Whirlpool French Door a la venta en Walmart?

El refrigerador ofrecido por Walmart tiene diseño Counter Depth (empotrable) en color acero inoxidable, con capacidad de 21 pies cúbicos y cuatro puertas. Cuenta con el compartimento FlexiFreeze, que ofrece tres niveles de temperatura ajustables: Soft Freeze a -7 °C, Mild Freeze a -12 °C y Deep Freeze a -18 °C, pensado para adaptar el espacio según lo que se necesite congelar.

Entre sus funciones están los sensores FreshLock, FreezeLock y Fast Cool, diseñados para preservar mejor los alimentos frescos y congelados, además de un sistema de control electrónico táctil para ajustar la temperatura y bloquear los controles. En su interior incluye iluminación LED, 3 parrillas de cristal templado, 6 anaqueles y 2 cajones para frutas y verduras.

El refrigerador también tiene modo vacaciones, alarma de puerta abierta, bloqueo de controles, sistema de evaporador sencillo y descongelamiento automático (Auto Defrost), además de una cubierta especial para el cajón de legumbres.

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