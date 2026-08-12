NASA aclara comportamiento de la gravedad sobre la Tierra y la verdad sobre el “Proyecto Anchor”

Una teoría conspirativa que circula en redes sociales, asegura que la tierra perdería su gravedad durante 7 segundos este miércoles 12 de agosto de 2026, supuestamente debido a un fenómeno astronómico. La historia incluso habla de supuesto programa secreto de la NASA llamado “Project Anchor” o “Proyecto Anchor”.

Pero la afirmación es falsa, la NASA ha desmentido que la gravedad del Tierra vaya a desaparecer, además de que no existe evidencia de que el supuesto proyecto sea un problema real de la agencia.

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August 12 2026



"On August 12, 2026, the world will lose gravity for 7 seconds. NASA knows. They're preparing but won't tell us why.



In November 2024, a secret NASA document titled "Project Anchor" leaked online. The project's budget is $89 billion, and its… https://t.co/jyon5JeAtR pic.twitter.com/l4bswhtajQ — kouji 🇯🇵 (@yoyonofukuoka) August 11, 2026

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¿De dónde salió la teoría del Proyecto Anchor?

¿Qué es el Proyecto Anchor? La versión viral sostiene que un supuesto documento filtrado habría advertidos sobre una anomalía gravitacional que ocurrirá precisamente hoy 12 de agosto y que NASA estaría preparando un programa multimillonario para proteger a la población.

Sin embargo, no existe evidencia verificable de este documento ni de un proyecto oficial denominado “Project Anchor”. La historia comenzó a circular en redes sociales y fue amplificada por videos que mezclaron fenómenos astronómicos reales con afirmaciones sin respaldo científico.

Nasa debunked a viral hoax claiming Earth would lose gravity for 7 seconds during today’s solar eclipse, causing worldwide chaos pic.twitter.com/wXONifIHH6 — Interesting AF (@interesting_aIl) August 12, 2026





¿Por qué la gravedad no puede simplemente “apagarse”?

La explicación científica es mucho más sencilla; la NASA señala que la gravedad está relacionada con la masa: cuanto mayor es la masa de un cuerpo, mayor es su atracción gravitatoria. La gravedad terrestre proviene dela enorme cantidad de materia que compone nuestro planeta.

Eso no significa que la gravedad sea perfectamente uniforme. La NASA estudia pequeñas variaciones provocadas por la distribución y movimiento de masas como agua, hielo y estructuras geológicas, pero se trata de cambios diminutos, no de una desaparición repentina del campo de gravitatorio.

NASA had to officially tell people this week that Earth’s gravity is not going to disappear for seven seconds on August 12.



That sounds like the kind of rumor that should die after five minutes on TikTok, but this one somehow survived for months and became big enough that NASA… pic.twitter.com/ELfpU6Rm2y — Songanta (@HaileSelasie13) August 12, 2026





¿Qué pasa hoy 12 de agosto en el cielo?

Lo que sí sucedió este 12 de agosto, es un Eclipse Solar Total que fue visible en varias zonas del mundo como Groelandia, Islandia, el Norte de Rusia, España y una pequeña Portugal.

NASA tiene equipos científicos realizando investigaciones durante este fenómeno; sin embargo no hay un apagón de gravedad previsto para hoy; ¿Y tú, te encontraste en redes algún video en que se aseguraba que la Tierra dejaría de tener gravedad?

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