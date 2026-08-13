Retiran crema para peinar que te pone en peligro por riesgo de explosión; hay una persona lesionada

Si usas crema para peinar todas las mañanas, esta información te interesa, pues recientemente una marca de productos de belleza retiró del mercado una crema para peinar, luego de que recibiera la denuncia de una consumidora que aseguró haber resultado lesionada, luego de que el envase hiciera explosión.

La alerta fue publicada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) el 11 de agosto de 2026. Te contamos los detalles.

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¿Cuál es la crema para peinar que explotó?

La crema para peinar es uno de los productos para el cuidado del cabello que muchas personas en el mundo utilizan. Si eres una de ellas, te recomendamos que revises el envase de la que tienes en casa.

El producto en cuestión es Schwarzkopf Professional Osis Grip, envase de 200 mililitros, fabricado por Henkel Corporation. Se trata de una mousse o espuma extrafuerte que se usa para peinar o estilizar el cabello. El envase es una lata de aluminio presurizada. Los códigos incluidos en el retiro son los siguientes:

2901X4577N, 2901X4578N, 290265P91O, 290665Q30O, 290855N31O, 290866R38P, 290994281N, 291046L06P, 291174W17N, 291435H76O, 291435H77O, 291455N33O, 291515A59O, 291515A99O, 291515B01O, 291555N33O, 291615B01O, 291616B68P, 291716B69P, 291825E960, 291925E96O, 292015B73O, 2928Y538BO, 2928Y539BO y 293066U32P.

OJO: Únicamente se trata de esta crema para peinar y no incluye el resto de los productos de Schwarzkopf ni todas las presentaciones de Osis Grip.

🚨 FDA RECALL ALERT: Schwarzkopf Professional OSiS+ Grip Extra Strong Mousse



Henkel is voluntarily recalling certain 6.76 fl oz / 200 mL aluminum aerosol cans of Schwarzkopf Professional OSiS+ Grip Extra Strong Mousse due to a packaging defect.



The company says affected cans… pic.twitter.com/SQOe6xbT1M — The Know (@WarlockWeirdo) August 12, 2026

¿Por qué explotó la crema para peinar?

En su comunicado, la compañía explicó que realizó el retiro voluntario de este producto, pues presentaba una imperfección en el empaque que podría ocasionar fugas, debido a la presión acumulada dentro de la lata. Esto ocasiona peligro de explosión que pone en riesgo la integridad de los consumidores.

Por esta razón, Henkel determinó realizar el retiro voluntario y recomendó a los clientes que tengan este producto en casa, con los lotes mencionados, que dejen de utilizarla y la devuelvan al lugar donde la compraron. La compañía informó que podrán solicitar un reembolso completo por el producto en cuestión.

La crema para peinar con alerta por peligro de explosión de la FDA fue distribuida en EUA, en los estados de Alaska, Arizona, California, Florida, Michigan, Missouri, Nueva Jersey, Ohio, Pensilvania, Carolina del Sur, Texas y Washington. Asimismo, se distribuyó en establecimientos minoristas y también fue comercializada entre profesionales y salones de belleza.

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