Sensación de lujo natural: Liverpool remata el Motorola Edge 70 Fusion de 256GB de almacenamiento, cámara de 50MP y audífonos de regalo

Liverpool lanzó una oferta en su tienda en línea con el Motorola Edge 70 Fusion POLED de 6.7 pulgadas y 256GB de almacenamiento, disponible por 6 mil 399.20 pesos, cuando su precio regular es de 10 mil 999 pesos.

La promoción representa un ahorro de 4 mil 599.80 pesos, además la tienda ofrece la posibilidad de adquirir el equipo hasta a 20 meses sin intereses con pagos aproximados de 399.95 pesos mensuales.

Como parte del paquete, Liverpool también incluye de regalo los audífonos Moto Buds BASS.

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El dispositivo se ofrece con Telcel y cuenta con una pantalla POLED de 6.7 pulgadas y funciones enfocadas en rendimiento, fotografía y entretenimiento.

Puedes conseguir la oferta aquí.

Motorola Edge 70 Fusion características

El Motorola Edge 70 Fusion destaca en la gama media por su gran batería de hasta 7,000 mAh en un diseño delgado de 7.99 mm, pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas a 144 Hz, procesador Snapdragon 7s Gen 3 y cámara principal de 50 MP con estabilización óptica.

Pantalla: AMOLED de 6.78 pulgadas con resolución Super HD (1,272 x 2,772 píxeles), tasa de refresco de 144 Hz y un brillo pico de hasta 5,200 nits.

AMOLED de 6.78 pulgadas con resolución Super HD (1,272 x 2,772 píxeles), tasa de refresco de 144 Hz y un brillo pico de hasta 5,200 nits. Dimensiones y peso: 162.8 x 75.6 x 7.99 mm (versión de 7,000 mAh) con un peso aproximado de 193 gramos.

162.8 x 75.6 x 7.99 mm (versión de 7,000 mAh) con un peso aproximado de 193 gramos. Resistencia: Certificación IP68 e IP69 contra agua y polvo, además de resistencia de grado militar MIL-STD-810H.

Certificación IP68 e IP69 contra agua y polvo, además de resistencia de grado militar MIL-STD-810H. Sistema operativo: Android 16.

Android 16. Cámara trasera: Sensor principal de 50 MP (f/1.8) con OIS (estabilización óptica) y lente gran angular de 13 MP (120 grados).

Sensor principal de 50 MP (f/1.8) con OIS (estabilización óptica) y lente gran angular de 13 MP (120 grados). Cámara frontal: 32 MP (f/2.2).

32 MP (f/2.2). Batería: Capacidad masiva de 7,000 mAh (con variante regional alterna de 5,200 mAh) con soporte de carga rápida TurboPower de 68 W.

Capacidad masiva de 7,000 mAh (con variante regional alterna de 5,200 mAh) con soporte de carga rápida TurboPower de 68 W. Conectividad: 5G, Wi-Fi 6e, Bluetooth 6.0, NFC y GPS.

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