Liverpool pone en rebaja celular CellAllure Bienestar para adultos mayores con botón SOS y hasta 6 MSI

Un teléfono sencillo puede facilitar la comunicación de los adultos mayores y ayudarles a pedir apoyo ante una caída o un malestar. Para quienes buscan una opción con estas características, Liverpool ofrece el CellAllure Bienestar por solo $1,432 pesos, con la posibilidad de pagarlo hasta a seis meses sin intereses.

De acuerdo con la ficha publicada en su tienda en línea, el producto cuenta con envío gratis a todo el país y la opción de recogerlo mediante Click & Collect. Sin embargo, la disponibilidad depende del código postal y del inventario.

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¿Cómo funciona el botón SOS del CellAllure Bienestar?

El CellAllure consiste en un teléfono celular diseñado especialmente para adultos mayores, enfocado en la simplicidad y la seguridad médica. Cuenta con teclas y números extra grandes, volumen alto y marcado rápido con botones dedicados para los contactos más frecuentes y evitar confusiones.

Una de sus características más importantes es su botón SOS, ubicado en la parte trasera del teléfono para facilitar su acceso. Al presionarlo, activa una alarma y comienza el proceso de aviso configurado previamente.

Según la descripción del producto, permite:

Registrar hasta cinco contactos de emergencia

Enviarles un mensaje de texto al activar la alerta

Llamar automáticamente al primer contacto

Emitir una alarma para alertar a las personas cercanas

Esta función puede ser útil ante:

Una caída

Un malestar repentino

Una situación en la que resulte difícil marcar un número de manera manual

Aun así, el equipo no sustituye la atención de los servicios de emergencia ni la supervisión médica.

CellAllure Liverpool Cuenta con teclas y números extra grandes, volumen alto y marcado rápido con botones dedicados para los contactos más frecuentes. (Liverpool)

¿Qué otras características tiene el CellAllure Bienestar?

De acuerdo con la ficha técnica de Liverpool, el teléfono también cuenta con:

Pantalla LCD de 3 pulgadas

Capacidad indicada de 4 GB

Procesador de cuatro núcleos a 1.4 GHz

Cámara trasera de 5 megapíxeles

Cámara frontal de 3 megapíxeles

Conectividad Bluetooth

Una ranura para tarjeta SIM

Dos altavoces incorporados

Desbloqueo numérico

Cargador con conexión micro USB

Equipo desbloqueado para utilizarse con una compañía compatible

El modelo no cuenta con NFC, carga rápida, asistente de voz ni resistencia al agua. Está pensado principalmente para llamadas, mensajes y funciones básicas.

¿Cuánto se pagaría al mes?

De acuerdo con la ficha del producto, el CellAllure Bienestar cuenta con facilidades de pago que van desde 6 meses sin intereses, con tarjeta de la tienda, hasta 3 meses sin intereses con tarjetas participantes como VISA y Mastercard.

En el caso de la primera opción, las mensualidades serían de $240.83 pesos, mientras que en la modalidad de 3 MSI, se pagaría $481.67 pesos por un total financiado de $1,445 pesos.

Las otras formas de pago disponibles son:

Pago único: $1,432 pesos.

$1,432 pesos. Pago en efectivo: disponible en establecimientos participantes, como 7-Eleven, tiendas Extra, Farmacias Guadalajara y Farmacias del Ahorro.

disponible en establecimientos participantes, como 7-Eleven, tiendas Extra, Farmacias Guadalajara y Farmacias del Ahorro. PayPal.

Transferencia mediante SPEI.

Los plazos, descuentos y montos pueden cambiar según el medio de pago elegido.

¿Cómo adquirir el teléfono en línea paso a paso?

Para consultar el precio y las opciones de entrega se deben seguir estos pasos:

Entrar a la ficha del CellAllure Bienestar en Liverpool Escribir el código postal Revisar el vendedor y las condiciones de la oferta Confirmar el precio y los meses sin intereses Elegir envío a domicilio o recolección en tienda Agregar el producto a la bolsa Comprobar el monto final antes de pagar

También será importante revisar la garantía y las condiciones de devolución, ya que el producto se ofrece dentro del marketplace de Liverpool y el precio puede cambiar sin previo aviso.

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